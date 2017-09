Visión social a través de la lente

MEXICALI, Baja California(GH)

El fotoperiodistaexpondrá su pasión por la fotografía este jueves en la Galería de la Ciudad.En pocos años Víctor Medina ha logrado proyectar la realidad social a través de su lente fotográfico, llegando a plasmar imágenes que trascienden por su calidad.Egresado de la carrera de Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC, Víctor ha dedicado los últimos 4 años a explorar el entorno social local para proyectarlo al mundo de manera profesional.Su principal objetivo como fotoperiodista es eso,“Desde muy chico ya sabía que quería hacer algo en los medios, no sabía qué pero quería hacer algo en los medios… siempre lo visual me llamaba mucho la atención y por eso creo que me interesó”.“La noticia en un periódico es 50-50, si tú no tienes una buena foto pero tienes un buen texto vas con el 50% lo mismo con la foto… cuando se logran conjugar los dos el buen texto y una buena fotografía va a jalar la atención de la gente, y es lo que buscamos para generar un impacto social”, expresó el fotoperiodista de este diario.Como parte de su compromiso como fotoperiodista, Víctor estará exponiendo su trabajo a lo largo de su camino por, donde actualmente se desarrolla como tal.La exposición denominadaes una colección de imágenes que fueron primera plana en este diario y que cuentan historias trascendentes de esta región.deportes, el tema de la llegada de haitianos a Mexicali, noticias, vida cotidiana e imagen documental.Se inaugurará hoy jueves a las 20:00 horas en la Galería de la Ciudad, ubicada en Avenida Álvaro Obregón #1209.Imagen aérea de un percance captado por Víctor Medina.