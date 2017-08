Disfrutan cantar en 'casa' del Valle

ENSENADA, Baja California(GH)

Alrededor de las 22:30 horas, la agrupación Reik salió al escenario del Anfiteatro de Bodegas del Valle para entonar el tema “We Only Have Tonight”, éxito de una película mexicana en 2016.



Por más de dos horas, los mexicalenses complacieron a su público con melodías como “Tu mirada” y “Noviembre sin ti”, que fue una de las canciones más coreadas por el público e incluso movían sus brazos en alto al ritmo de la música.



Ante la ovación y euforia de los más de 3 mil asistentes, la agrupación continuó su repertorio con “Me duele amarte” e “Invierno”, que fueron coreados uno a uno por el público.



“Siempre es bien lindo regresar a casa, hemos tenido un año de locos, estamos bien emocionados y hemos tenido oportunidad de pisar escenarios nuevos para nosotros, hay muchos escenarios que nos llenan de orgullo y nos llenan de emoción, pero no hay nada como tocar en casa, enfrente de nuestra gente que nos vio crecer”, expresó Jesús, el vocalista de la agrupación.



Así dio paso a un popurrí de éxitos como “Cada mañana”, “Un amor de verdad”, “Levemente”, “No sé si es amor” y “Cuando estás conmigo”, además de la canción “Déjate llevar”.



“Y lo más bonito de todo es ver un montón de caras conocidas, gente que ha estado con nosotros, acompañándonos desde muy al principio, incluso desde antes, cuando ni siquiera éramos Reik, y yo les quiero agradecer desde lo más profundo de mi ser”, dijo Bibi, guitarrista.



El grupo continuó su repertorio con los éxitos “Fui”, “Voy a olvidarte”, “Inolvidable” y un segundo popurrí con los temas “De qué te sirve”, “Te fuiste de aquí”, “Ahora sin ti”, “Con la cara en alto” y “Ciego”.



Con el tema “Creo en ti”, Reik volvió a emocionar a los asistentes, al ser otro de los temas preferidos de los seguidores de la agrupación y que fue coreada por los presentes, llenando de romanticismo el lugar.



Al sonar los acordes de “Yo quisiera”, éxito que los diera a conocer en 2005, la nostalgia tras más de 10 años de carrera se transmitió al público, que con emoción entonó la canción como un himno.



“Esta noche es para ustedes, ojalá que sigan cantando muchísimo; los queremos, les mandamos un beso enorme de aquí enfrente hasta atrás”, fueron las palabras de Jesús.



Para despedirse, la agrupación tocó “Sabes”, “Ya me enteré” y “Qué vida la mía”.