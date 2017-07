Un 'Ariel' de Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

asegura Hoze Meléndez vía telefónica, de hecho aún no lo puede creer.El mexicalense de 27 años recibió el premio como mejor coactuación masculina en la entrega 59 de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en el Palacio de Bellas Artes el martes.“El premio no me lo esperaba, me pasó al igual con la nominación, pensaba estar en esa ceremonia, divertirme, estar con los amigos, aunque reconozco que al principio si estuve nervioso el premio llegó hasta las últimas categorías”, dijo el mexicalense a este periódico.película con la que obtuvo su presea obtuvo los premios de sus otras dos nominaciones: Mejor Actor, para José Carlos Ruíz y Mejor Guión Adaptado por David Desola, por lo que todo el equipo de la cinta se encontraba de fiesta y en algarabía por tales noticias.Hoze Meléndez comentó que la ceremonia estuvo fenomenal, el imponente Palacio de Bellas Artes, con el premio en mano y sin poder creerlo fue invitado a una fiesta posterior a la gala, pero inteligentemente aseguró que mejor lo dejó encargado en el departamento de una amiga para evitar alguna confusión o pérdida de la presea dijo entre risas.“Estoy más de contento por esto y sobre todo agradecido con la academia mexicana y la gente que cree en mi, seguramente andaré por ahí en otras películas, mucha gente me vio”, compartió el joven actor.El actor cachanilla Hoze Meléndrez y José Carlos Ruiz trabajaron en la cinta “Almacenados”.El haber recibido este premio es muy buen augurio argumenta Hoze, ya que seguramente será visto en muchos otros lugares y directores lo voltearán a ver, aunque él se encuentra de lo más feliz trabajando en varios proyectos actualmente.“Estoy trabajando en una película que filmamos en Durango pero aún no puedo decir mucho, estoy en una serie de Fox que es producida por Gael García que se llamay de momento promociono la película, de Ernesto Contreras”, dijo.La cinta que actualmente da vuelta a festivales, ya estuvo en Sundance donde obtuvo buena aceptación.La trama se centra en un pueblo de México donde un lingüista llega a rescatar una lengua que está a punto de perderse pero las personas involucradas no se hablan.