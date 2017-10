Ovacionan canto de La D´Alessio

MEXICALI, Baja California(GH)

El pasado miércoles 11 de octubre, Lupita D’Alessio engalanó con su voz el Palenque de las Fiestas del Sol 2017.Donde más de 3 mil 500 personas cantaron y ovacionaron cada una de las interpretaciones de la cantante mexicana.Con un traje azul celeste, una banda de músicos y sus coristas, donde incluso está su hijo menor César D’Alessio, la intérprete mexicana ofreció una gran velada musical a los mexicalenses.En punto de las 00:15 horas, la D’Alessio salió al ruedo del Palenque para interpretar "Para mañana", poniendo de pie a los asistentes.El Palenque del FEX lució lleno casi en su totalidad, por lo que los coros de los fanáticos conmovieron en más de una ocasión a la cantante."Si no te gusta como soy", "Tiempo de rosas", y le siguieron al repertorio de éxitos que la "Leona dormida"’ regaló para todos sus seguidores. Con "Ni guerra ni paz", al término de su interpretación, Lupita se emocionó y celebró con sus músicos la respuesta de la gente, puesto que los asistentes cantaron a todo pulmón cada una de las estrofas de este tema, incluso un afortunado tuvo la oportunidad de acercarse y obsequiarle un ramo de rosas rojas.Luego de varias canciones como "Leona dormida", "No preguntes con quién", "Qué ganas de no verte nunca más’, la intérprete mexicana, ofreció un popurrí musical con sus éxitos de los años 80.Mismo que estuvo conformado por temas como "Punto y coma", "Lo siento mi amor", "Vieras cuántas ganas tengo", "Si no te gusta como soy", "Ya no regreso contigo", "La diferencia" y "Te estás pasando".Al finalizar el popurrí, los cachanillas le regalaron una ovación de pie a la cantante, mientras aplaudían y gritaban “Lupita, Lupita” por alrededor de 1 minuto, lo que la conmovió hasta las lágrimas, por lo que agradeció con su mano en el corazón el gesto de su público.De ahí, siguieron las canciones más populares como "Inocente pobre amiga", "Ese hombre", "Acaríciame" y "Mudanzas", ofreciendo un gran espectáculo.Anunció que el próximo mes de diciembre lanzará un DVD grabado en vivo denominado "Memorias del alma", donde mostrará 45 años de trayectoria musical.Para cerrar el concierto, Lupita interpretó "Mentiras" concluyendo así uno de los mejores conciertos del Palenque de las Fiestas del Sol 2017.Salió en diversas ocasiones del escenario para colocarse oxígeno.-La cantante llegó por la puerta principal del palenque, lo que permitió que varias personas pudieran acercarse asaludarla.- La ovacionaron de pie luego de su popurrí de éxitos.-Tuvo poco acercamiento con el público.-Se emocionó hasta las lágrimas al ver la respuesta del público y luego de interpretar ‘Acaríciame’.“Ni guerra ni paz”“Inocente pobre amiga”“Mudanzas”“Acariciame”“Leona dormida”