Pisando fuerte los escenarios

MEXICALI, Baja California(GH)

Agradecidos con el éxito que han tenido durante estos últimos años, el grupo DLD se siente más fuerte que nunca.



Con su disco más reciente ‘Futura’, han tenido un gran recibimiento por parte de sus seguidores en la República Mexicana.



Iniciaron el 2017 con el pie derecho, con dos Auditorios Nacionales agotados y una gira que han llevado por todo el país.



Uno de los proyectos más reciente de la agrupación DLD fue la participación en un tributo al Divo de Juárez, Juan Gabriel. Para el cual, grabaron el tema ‘Te sigo amando’, el cual es parte de la producción discográfica de tributo denominado ‘Amor Eterno a un divo, tributo Rock’, para el fallecido cantautor mexicano.



Apoyan a víctimas del sismo



Como la mayoría de los artistas mexicanos, los integrantes de DLD estuvieron sumamente activos en apoyar a los damnificados por el sismo.



Apoyaron de diferentes maneras, canalizando la información correcta, donando e incluso participaron en un concierto en Toluca, donde parte de la ganancia fue donado a la Cruz Roja.



Asimismo estarán ofreciendo un concierto en el Parque Naucali en el Estado de México, el cual también servirá como centro de acopio, organizado por el Club de Fans de DLD.



Como parte de sus próximos proyectos, está concluir el 2017 con la reciente gira que están llevando a todas partes, para luego darse el tiempo de componer su nuevo material.



De igual manera, señalaron que no descartan sumarse al ‘boom’ de las colaboraciones musicales, sin embargo aún no está en sus planes.



“Tendría que ser algo como muy intimo, muy personal, no como ‘quiero hacerlo con este “wey” porque es famoso’, es padre cuando conoces a alguien y musicalmente te atrae”, comentaron.