Coldplay celebra a México en SD

SAN DIEGO,California(GH)

México. Ese fue el centro de atención en la presentación de Coldplay, este domingo en San Diego ante un atiborrado estadio Sdccu (antes Qualcomm).



A mitad del concierto y por alrededor de 20 minutos la banda transportó su presentación de San Diego al Zócalo de la Ciudad de México en donde cientos de miles corearon sus canciones.



A través de una transmisión simultánea y en gigantescas pantallas, Chris Martin y compañía llevaron su música hasta la capital mexicana al concierto multitudinario Estamos Unidos Mexicanos.



Con "Fix You", "Viva la Vida", "Adventure of a Lifetime" y "Life Is Beautiful", esta última en su estreno mundial y cuyas regalías irán a un fondo de reconstrucción a los damnificados de los pasados terremotos en México y otras tragedias ocurridas recientemente en el mundo.



Con una bandera de México atada a la cintura y los colores verde, blanco y rojo brillando por todo el estadio, Martin invitaba en español al público a unirse a su canto que incluía el clásico Olé, olé, olé, olé...



Al finalizar, también en español, el vocalista de la banda agradeció al público y envió su amor a México, pero también a Puerto Rico, recientemente devastado por el huracán “María” y a Las Vegas, en donde la semana pasada un hombre asesinó a 59 personas e hirió a más de 500 cuando, precisamente, disfrutaban de un concierto.



Buena vibra



Para Coldplay, la vida es bella. Si el género de música "positiva" existiera, serían ellos sus máximos exponentes. Lo cierto es que su canciones no son aptas para apáticos refunfuñantes.



Sus melodías, su discurso y el despliegue tecnológico de su show tienen un objetivo específico que es el de dejar en quien los ve y los escucha un mensaje de aliento.



Desde el arranque con "A Head Full of Dreams" el grupo sienta las bases de su presentación llena de pirotecnia, confeti y luces multicolor.



A lo largo de la noche y conforme va avanzando el recorrido por su música la banda va repartiendo su presentación a lo largo de tres escenarios repartidos a lo largo del campo.



Incluso en una ocasión, mientras la banda inicia, desde el escenario principal con los acordes de "Something Just Like This", Chris Martin se ve obligado a suspender la pieza, agotado por la larga carrera desde el tercer escenario, que está separado por, prácticamente, un recorrido de 100 yardas.



La emoción del público puede verse reflejada en los rostros iluminados por las pulseras de luz que la banda entrega a los asistentes y que brillan y cambian de colores al compás de la música.

La mezcla de piezas de su ya extensa discografía es equilibrada y prácticamente no deja sentido a nadie al tocar canciones de todos ellos.



La noche alcanza incluso para dar la oportunidad a Guy Berryman y Will Champion, bajista y baterista de la banda, respectivamente, pongan voz a "Don't Panic", mientras Chris y Jonny Buckland se dedican a tocar las guitarras.



En más de un nivel la presentación de este domingo fue algo especial que no se limitó a sus fanáticos de San Diego, sino que trascendió aquel recinto para compartir un sentimiento de unidad y solidaridad con cientos de miles de mexicanos afligidos por los sucesos recientes en el País.