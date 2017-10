Kalimba fué testigo de una propuesta de matrimonio

MEXICALI, Baja California(GH)

Una noche cubierta del manto del amor, el romanticismo y la pasión fue dirigida por Kalimba en su presentación en Isla de las Estrellas.



Las Fiestas del Sol recibieron una luna casi llena con fanáticos que entonaron las canciones del ex integrante de Onda Vaselina y OV7.

Kalimba Kadjaly Marichal Ibar fue el padrino al entonar “solo déjate amar” e invitó al escenario a Jaime Ariel quien en media canción entregó el anillo de compromiso a su novia.



La declaración arrancó los aplausos de los asistentes, donde varias parejas del público aprovecharon para abrazarse y observar como una nueva pareja se comprometía en una serena del mismo Kalimba.

Durante su concierto, comentó que escribió una canción a Dios.



“Un día le pregunté quién era yo y me contestó que era amor, mucho cambió en mi vida, definitivamente Dios no me hizo perfecto pero me empezó a enseñar en su camino…”

“Me enseño que la base de hacer las cosas bien es el amor, necesitamos mucho amor con lo que pasa en la vida y la naturaleza”, dijo.



Con el ambiente de dichas declaraciones comenzaron los acordes para “Antes de ti”.



A todos los mexicalenses y personas que se dieron cita en una isla a medio llenar, les dijo que los amaba con todo su corazón.

Varios cambios de camisetas realizó durante su concierto que además de carga de baladas, entonó algunas rítmicas como vasos vacíos de los Fabulosos Cadillacs.