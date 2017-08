Matisse presentará su nuevo disco ante público cachanilla

MEXICALI, Baja California(GH)

El grupo conformado por Pablo Preciado, Melissa Robles y Román Torres (estos últimos originarios de Mexicali), están llenos de entusiasmo por estrenar su música nueva.



Luego de un año de gira por toda la República Mexicana con su tour ‘Sube’ donde presentaron su primer disco bajo el mismo nombre, la agrupación se encuentra lista para presentar nuevo show y por supuesto nuevo álbum.



En entrevista para LA CRÓNICA, Melissa Robles habló de este nuevo material discográfico y de lo emocionados que están por regresar a la capital bajacaliforniana para deleitar al público cachanilla.

“Estamos muy emocionados de volver, el haber ido tres veces a nuestra ciudad es como medio un sueño y que le gente escuche nuestras canciones”.



“Son conciertos llenos de amigos y de gente que queremos, es muy bonito regresar con el show completito, tocar todo el disco, tocar las canciones que han escrito Pablo y Román para otros artistas, ya estamos muy emocionaditos para llegar a comer unos tacos y una comida china”, expresó la intérprete de ‘La misma Luna’.

Superar el disco anterior



Respecto a su nuevo disco, dijo que representó un reto para la agrupación, pues anhelan superar en calidad y respuesta de la gente al primero, aunque esto no les quita el sueño tampoco.



“Hacer un nuevo disco siempre es mucho trabajo, uno siempre quiere que le vaya como el primero o mejor, y con el primero fuimos muy afortunados y bendecidos de que la gente lo ha adoptado y ha dicho: Esta es mi canción y ha conectado con él”.



“Un nuevo disco es un reto, creo que los tres tratamos de relajarnos y de no verlo de tal manera, porque las cosas tienen que fluir sobretodo aquí, así debe de ser y si las cosas no fluyen se nota”, expresó la joven mexicalense.



Dijo que el material estará lleno de baladas ‘cortavenas’, porque “es lo que mejor hacemos”, comentó Melissa, sin embargo trataron de variar el contenido de las canciones.



disco más balanceado



“Esta vez quisimos hacerlo más equilibrado, porque en el pasado si eran mucho más baladas que nada y éste dijimos: Vamos hacerlo más feliz.



“Estamos muy contentos con el resultado, a mi parecer está muchísimo mejor que el primero, estoy orgullosísima en lo que se logró, estuvimos más involucrados en el disco en los arreglos musicales en cómo queríamos que sonara”.



La interprete de ‘Más que amigos’ junto a Román y Pablo, tendrán una colaboración con un cantante puertorriqueño Pablo Capó.



El trío se ha destacado por sus colaboraciones con artistas como Ha’Ash, Carlos Rivera y el más reciente con Yuri para su álbum ‘Primera Fila’ con la canción ‘¿Cómo Le Hacemos?’, la cual tiene una mezcla de ritmos latinos y la escencia romántica de Pablo Preciado, encargado de componerla.



La agrupación se estará presentando el próximo 1 de septiembre en el Teatro del Estado, donde ofrecerán un show más íntimo con su público y donde además podrían sorprenderlos con canciones del nuevo disco.