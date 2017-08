En píe presentación de Julión Álvarez en el Palenque del FEX

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras la controversia sobre el presunto involucramiento del cantante Julión Álvarez con un narcotraficante, su presentación en el Palenque de las Fiestas del Sol sigue en píe.



Así lo anunciaron voceros de la empresa promotora encargada de la organización de los artistas que se presentarán este año en el recinto, por lo que confirmaron que hasta el momento el intérprete de ‘Te Hubieras Ido Antes’ no ha cancelado ninguna presentación.



Hace unos minutos, Julión realizó una transmisión en vivo a través de su página oficial en Facebook para darle un mensaje a sus seguidores.



“Me he dedicado a hacer música, gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas cosas de las que me están acusando, de nada tengo necesidad”, aseguró el cantante.



“Yo no culpo a nada más que la envidia, los celos y al éxito que gracias a Dios todos ustedes me están regalando”, precisó Álvarez.



Por lo pronto, la fecha de la presentación del cantante en el Palenque del Fex Mexicali es el viernes 13 de octubre.