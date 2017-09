MEXICALI, Baja California(GH)

Contento y pleno con su trabajo, Jorge Salinas disfruta de su vida familiar, actoral y personal.



Recientemente disfrutó de un viaje familiar a la playa, donde tuvo la oportunidad de compartir con todos sus hijos, lo que lo llenó de energía para seguir trabajando.



El reconocido actor de novelas como “Pasión y poder” estuvo en Mexicali y hoy estará en Tijuana, en el teatro del Cecut para actuar en la obra “Variaciones enigmáticas”, y aprovechó para hablar sobre su vida, su carrera y otros temas.



Salinas expresó sentirse en plenitud al regresar al teatro con la obra “Variaciones enigmáticas”, donde comparte escenario con el primer actor César Évora.



“Estoy regresando a hacer este teatro después de 27 años y me da un placer, me hace recordar, por qué decidí ser actor, me hace reafirmar que aunque me la he pasado difícil en algún momento, no me equivoqué de carrera y agradezco a Dios haberme dado la oportunidad de dedicarle parte de mi vida humana al público”.



Al cuestionarle si en algún momento pensó en dejar la actuación dijo que nunca llegó a pensar eso, aunque sí le preocupaba “porque hay bocas que mantener y eso es lo que te puede. Uno como quiera, ¡pero los niños!”, comentó en tono de broma.



ESTOY DONDE QUIERO ESTAR



“De qué sirve estar en un trabajo donde no queremos estar, nomás quejándonos. Estoy donde quiero estar y me quejo, que porque mi compañera, mi compañero o el director, pero somos humanos y todo mundo tenemos errores, hay que aceptarnos como somos y seguir para adelante.



“Yo afortunadamente a la edad que tengo puedo decirte que volvería a ser actor y agradezco que me hayan puesto esta obra en mi camino por ejemplo”, declaró el actor mexicano.



Salinas expresó que nunca estuvo de acuerdo en ser encasillado como galán de telenovela. “Son efímeros, yo no me considero galán de telenovela, me considero un galán de la vida (en tono de chiste), porque lo bonito de aquí es la actitud, no el físico, si no yo no estaría aquí”, mencionó.



APOYA EL CONTENIDO MEXICANO





El protagonista de “Sexo, pudor y lágrimas” habló sobre las nuevas plataformas para crear contenido, las cuales están desplazando a los medios tradicionales como la televisión o el cine.



Por lo que invitó al público mexicano a seguir consumiendo contenidos nacionales, ya que considera que hay suficiente talento tanto como el creado por otros países como Estados Unidos.



Sobre el regreso a los escenarios de “Solo para mujeres”, dijo estar sorprendido de que haya oportunidad de desarrollar nuevamente el proyecto, donde él participó en 1999 en su etapa de lanzamiento y deseó todo el éxito a sus colegas Alexis Ayala y Sergio Mayer, productores de este concepto.