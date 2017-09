Proyectan el stand up mexicano

MEXICALI, Baja California(GH)

Como un humor negro y ácido, define Carlos Ballarta su manera de hacer Stand Up Comedy, género que lo ha llevado a compartir su ‘Furia Ñera’ por la República Mexicana y recientemente en Mexicali.



Carlos empezó haciendo comedia en el programa ‘Stand Up Comedy’ del canal Comedy Central, sin embargo, su popularidad creció al grabar su primer especial para Netflix, lanzado en el 2016.



Desde entonces su particular forma de hacer Stand Up lo ha posicionado como uno de los exponentes más importantes del género en México.



Mayor proyección



“Me siento muy chido que me hayan dado chance de Netflix de grabar mi especial, de poder echar comedia en esa plataforma y poder llegar a mucha gente, en México y en otros países”



“Creo que es una labor de concientización de lo que es el Stand Up en español, cómo vamos hacerlo y en específico poniendo en contraste los otros comediantes que no habían grabado y que ahorita ya hay más calidad de comediantes mexicanos haciendo Stand Up en Netflix”, señaló en entrevista para este diario.



La cualidad del Stand Up, explicó, es que hay opciones para todos los gustos. “Hay muchos géneros de música que le gustan a ciertas personas, como el punk, rock, heavy metal…”.



“Creo que esto es lo que está chido ahorita en Netflix, que la gente puede ver que hay otros estilos de comedia, que son afines a tu estilo del humor y otros que no”.



Tanto para Carlos, como de los que se dedican a este nuevo estilo de hacer comedia, la gran expectativa es que ésta siga creciendo en México, por el gran auge que está teniendo en el país.



“Lo que me gustaría ver es que cuando en un futuro alguien diga ‘vamos a ver comedia’ que el primer referente que les venga a la cabeza que van a ver a un ‘wey’ haciendo Stand Up Comedy y no se les venga otra cosa a la mente”, expresó.



Nuevo especial en Netflix



Ballarta tendrá la oportunidad de repetir el éxito que tuvo con su primer especial de Netflix, ya que próximamente estará grabando su segundo especial con la plataforma digital, además de que ha recibido diversas ofertas para trabajar en varias películas como invitado especial.



El comediante de Stand Up se presentó el pasado viernes 1 de septiembre en Mexicali, en el teatro del Estado, donde ofreció a su público un show por poco más de una hora, acompañado de Coco Celis, encargado de iniciar el evento.