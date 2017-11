Carlos Rivera fascina a Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

El cantante mexicano fascinó al público mexicalense con su talento musical arriba del escenario, demostrando ser un ‘Showmen’ muy completo.



Al salir al ruedo del Palenque del Fex, Carlos Rivera prendió el recinto, donde los asistentes que en su mayoría eran féminas, no dejaron de ovacionarlo en cada interpretación.



Fue pasadas las 23:30 horas cuando el ex académico salió al escenario al son de ‘Quedarme Aquí’, acompañado de sus bailarinas y vistiendo una traje completamente negro, dio cátedra de su talento en el baile.



Seguido sonó el cover de ‘Quizás, quizás’, para luego deleitar a las presentes con ‘Gracias a Ti’, una balada romántica.



Carlos Rivera todo el tiempo dijo estar agradecido con Mexicali y que regresar a esta ciudad le llenaba de emoción, por lo que expresó se sentía un cachanilla más.



‘Recuerdame’ la canción que interpretó para la película ‘Coco’, fue una de las más esperadas de la noche, puesto que en tan sólo unas semanas se ha colocado en el gusto de la gente a nivel mundial.



Uno de los momentos sorpresas fue cuando el cantante mexicano interpretó su canción ‘Si te vas’, al mismo tiempo que el público levantó hojas con el mensaje de ‘Que nadie te diga que no puedes’, entregadas por su club de fans en la entrada del Palenque, lo que emocionó a Rivera, agradeciendo el gesto al público.



Por otro lado, una afortunada fan tuvo la oportunidad de pasar al escenario con el cantante, quien le cantó y bailó, mientras ella permanecía sentada en una silla al centro del ruedo, lo que desató la envidia de muchas.



Le siguieron temas como ‘Que lo nuestro se quede Nuestro’, esta como una de las canciones más populares del intérprete mexicano, por lo que fue una de las más coreadas.



El cantante tuvo el gesto de acercarse en varias ocasiones a las primeras filas del escenario para estar más de cerca con sus fans, incluso subiéndose al muro de contención, para acercarse más a las asistentes, quienes no dudaban en tomarse foto con él.



Carlos demostró ser uno de los ‘Showman’ más completo que hay actualmente en México y Latinoamérica, dejando todo en el escenario, con sus coreografías y dotes vocales, que enamoraron a más de una.



El concierto terminó alrededor de las 00:30 horas, con la interpretación de ‘Deja Amarte’ y ‘Fascinación’.



‘COCO’ SUPERA SUS EXPECTATIVAS



A los pocos días del estreno de la película ‘Coco’, el tema ‘Recuérdame’ interpretado por Carlos Rivera, se posicionó en el primer lugar del Top 50 de virales a nivel mundial en Spotify, hecho que le ha traído muchas sorpresas al cantante.



En entrevista previo a su más reciente presentación en Mexicali, el intérprete de ‘Fascinación’, habló sobre esta experiencia.



“Estoy muy feliz, está sobrepasando cualquier expectativa, incluso las mejores. Agradecido con Disney y Pixar por haber pensado en mí para cantar este tema.



Es impresionante ver cómo se ha viralizado, cómo la gente está aceptando la película, que está rompiendo un montón de records y formar parte de algo tan bonito”.



“De entrada me enorgullece que Disney haya hecho una película con mucho amor a nuestro país, con mucho respeto a nuestra cultura y la gente está saliendo feliz de las salas o con los ojos hinchados”, declaró el cantante.



SE AFERRA A LA MÚSICA



Rivera dijo que ya no se limita a seguir creciendo profesionalmente en México, puesto que tiene muchas propuestas en otros países como Argentina, Estados Unidos y España.



“Mi carrera no se ha hecho en la televisión, aunque yo salí de un programa de televisión, mi carrera se ha hecho en los escenarios haciendo música, haciendo teatro, y yo me sigo aferrando a eso”, comentó.



PREPARANDO EL 2018



Para finalizar, explicó que si bien tiene muchas propuestas de televisión, dijo no tener el tiempo para entrar a un foro de televisión para hacer actuación, así mismo con el teatro.



Ya que, por lo pronto estará dedicándose de lleno en la planeación de su próxima producción discográfica, la cual estará estrenándose en el 2018.



Mismo que estará acompañado de un documental, donde plasmará todo lo que pasa detrás de su tour, la preparación para los conciertos, etcétera.