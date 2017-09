Habrá nueva música de Ha*Ash

MEXICALI, Baja California(GH)

Así lo describieron Hannah y Ashley en rueda de prensa previo a su presentación en el Tecate Location el pasado sábado 2 septiembre.

Las intérpretes de ‘Perdón, perdón’ dijeron estar emocionadas de poder presentar un nuevo material discográfico luego de 3 años de gira con su ‘Primera Fila’.



Actualmente se encuentran terminando de grabar el disco nuevo, del que no dieron más detalles, sin embargo sí anunciaron que habrá un nuevo sencillo en cuestión de semanas.



“Estamos preparando una nueva gira, es una etapa bien linda, estamos emocionadas de poder compartir eso”, comentó Hannah.



Ashley expresó que es entusiasmo lo que sienten al poder ofrecer a sus fanáticos un nuevo material, el cual tendrá letras más a favor del amor que en contra, gracias a su vida amorosa actual.



“Más que presión, es emoción de contar historias nuevas. En el amor voy un poco mejor, hannah siempre está estable. Entonces por primera vez componer historias de amor genuinas me ha servido muy bien”, comentó la menor de las Ha*Ash.



Por el momento descartan participar próximamente en un nuevo reality show musical, como lo habían hecho anteriormente en La Voz México, ya que estarán enfocadas 100% en su nueva música.

Ayudan a afectados por huracán



Recientemente Hannah compartió a través de la cuenta oficial del dúo, que se encontraba en Houston ayudando a todos los afectados por las inundaciones que dejó el huracán ‘Harvey’.



Ante esto, la joven compartió que “lo que han estado viviendo en Houston es una tragedia, nos parte el corazón. A mí me tocó vivirlo, hemos estado días rescatando familias, he estado cerca de toda la comunidad latina que necesita muchísima ayuda”, dijo.