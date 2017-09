Abarrota Remmy el Palenque

MEXICALI, Baja California(GH)

El joven originario de Guasave, Sinaloa, hizo lo que pocos cantantes de música norteña y banda logran: Llenar un recinto tan importante como lo es el Palenque del FEX.



Anteriormente, intérpretes de la música regional mexicana como Julión Álvarez, Alejandro Fernández, Espinoza Paz y Bandas como la Arrolladora, son los que han logrado abarrotar este lugar.



El público, que en su mayoría eran mujeres jóvenes, estuvo impaciente desde las 20:00 horas que inició el espectáculo, el cual tuvo la presentación de números previos a cargo del grupo Nueva Elite, Grupo Colt, Eliseo Martínez y Contraste Sierreño.



Fue en punto de las 23:30 horas cuando Remmy Valenzuela salió al ruedo del Palenque para cantarles a todos los asistentes su más reciente sencillo ‘Loco Enamorado’.



Entre gritos y aplausos, el cantante siguió con uno de sus temas más populares ‘Te olvidaré’, donde cambió la guitarra por el acordeón, para luego seguir con ‘Jardín de Olvido’ y ‘Telegrama’.



Sin necesidad de hacer pausas, Remmy interpretó a su estilo el cover de ‘La Media Vuelta’, para después pasar a otro de sus temas más conocidos y coreados por sus seguidores, ‘Te tocó perder.

Para seguir sorprendiendo a su público, la banda sinaloense salió al ruedo para entonces interpretar canciones como ‘El Sinaloense’, tema que puso a bailar a los asistentes.



Además se dio el tiempo de acercarse a tomarse fotos con sus fans a la orilla del ruedo, ante la insistencia de las jóvenes, incluso una logró colarse al escenario para poder abrazar al cantante.



Por casi tres horas, Remmy Valenzuela entretuvo a más de 5 mil personas que se hicieron presentes en lo que fuera uno de los conciertos sin precedentes en asistencia en ese recinto.





“ESTAMOS MUY GOLPEADOS”: REMMY





“Estamos muy golpeados…”, así definió la situación por la que atraviesa el género regional mexicano, el cantante Remmy Valenzuela, en cuanto al conflicto en el que se encuentra involucrado Julión Álvarez.



El intérprete de ‘Mi Princesa’, Remmy Valenzuela compartió con los medios de comunicación previo a su presentación en el Palenque del FEX el pasado viernes 1 de septiembre.



“Estamos muy golpeados, hemos estado golpeados por ese tema, muchos colegas, no nada más nosotros; Julión, Gerardo, Alfredo, hay mucha controversia con todo esto”.



“La verdad mis respetos tanto a Julión, tanto a Gerardo, tanto a Alfredito, que yo los entiendo que hemos pasado por tiempos difíciles todos”.



“Es parte de la vida, todas las personas tienen problemas en diferentes capacidades, en este caso Julión es una situación grande porque su éxito es grande, entonces los problemas vienen igual”, compartió el joven cantante.



Valenzuela señaló que sólo resta saber aceptarlo y asimilarlo, para salir con la frente en alto y aclarar todo.



Derivado de esto, a los cantantes que se dedican a la música norteña y de banda se les estigmatiza al relacionarlos con temas como del narcotráfico, ante eso, el cantante pidió respetar el género de cada quien.



“Es música, hay que respetarla, así como nosotros respetamos lo que hace cualquier gente, tienen que respetar nuestra música, si no les gusta que no la escuchen… el respeto ajeno es la paz”, señaló.



Por último, Remmy declaró que se encuentra preparando duetos importantes como con Ana Gabriel, sin embargo no emitió más detalles al respecto.