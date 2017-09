Juanes crece con su música

MEXICALI, Baja California(GH)

Demostrando ser un hombre de muchas cualidades más allá de las artísticas, las humanas, calidez, sencillez, humildad y los pies bien puestos en la tierra, son las palabras que definen a Juanes.



En su primera visita a Mexicali como solista, Juanes brindó su tiempo para platicar en exclusiva para FRONTERA, sobre su vida artística.



La evolución del intérprete de "Me enamora" es completa, tanto en su vida personal como en su carrera musical, Juanes considera que ha encontrado el equilibrio.



“Uno trabaja interiormente, a veces yo creo que uno se pierde y se equivoca, pero cuando uno se da cuenta y a partir de sus errores aprende y corrige, va moldeando su carácter con los años.



“La familia es importantísima, la gente que te quiere que te dice las cosas como son y no te dicen cosas porque sí, y tener la conciencia lo más despierta posible.



“He pasado por todas las etapas, en este momento, por ejemplo, tengo más control y más balance con el trabajo y la familia y me ha funcionado bastante bien, me siento mucho más tranquilo.



“Cuando uno se inclina demasiado para un lado, la balanza pierde esa neutralidad y todo empieza a salir mal, el balance clave en la vida”, así compartió el colombiano para esta Casa Editorial.



Juanes se atrevió a experimentar con su nuevo álbum ‘Mis planes son Amarte’, el cual además de contener 12 nuevos tracks, juega con la tecnología digital, ofreciendo dos formatos, uno digital y otro físico audiovisual.



“Me siento super feliz, es un disco que me hace sentir muy orgulloso, fue una experiencia muy buena, al haber hecho todo el álbum, producirlo con los chicos de Sky & Mostic, entre otros.



“Al tocar en vivo las canciones, la reacción de la gente ha sido muy positiva, se trata de ir buscando nuevas cosas, cada vez que voy buscando música, me gusta experimentar sin perder la esencia de lo que yo soy, pero siempre atento a lo que está pasando en la música, escuchando nuevos artistas y escuchando a los maestros de siempre”, expresó.



Sobre el miedo a experimentar cosas nuevas en la música, dijo que es importante hacer la música "cómo tú te sientas".



Un escaparate social



Al preguntarle a Juanes sobre lo indispensable que se vuelve la música cuando el mundo está sufriendo grandes cambios sociales.



“Para mí la música, el arte, es fundamental para la construcción de cualquier sociedad y pienso que a través del arte recordamos lo que hemos hecho, lo que hemos sido, lo que somos y nos podemos proyectar hacía el futuro.



“La música tiene un papel importantísimo, siempre lo ha tenido, pero quizá el argumento puede cambiar un poco ahora con lo que está sucediendo, por eso creo que es momento de decir otras cosas, en la música también”, expresó el intérprete de "Fuego".



Agregó que es responsabilidad de cada ser humano preocuparse y ocuparse al tratarse de temas que ocurren en el mundo.



Una mezcla musical



El cantante se define como una mezcla de diferentes mundos, entre el rock, el reggae, el hip hop y el funk, con elementos de la música popular, como la cumbia, la huasca, el ballenato y la salsa, lo que lo ha caracterizado de entre todos los demás artistas y lo ha posicionado como una figura importante de la música latinoamericana.



Juanes estuvo en Mexicali para presentarse en el Tecate Location por primera vez como solista con Ha*Ash y Tom & Collins, Dj’s Mexicanos.