Anota Yahir jonrón musical

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El pasado jueves 1 de febrero, el artista sonorense Yahir se despidió de sus fanáticos en Hermosillo y partió hacia Guadalajara, para interpretar el tema musical oficial de la Serie del Caribe 2018 titulado "Juego sin fronteras", el cual compuso junto a Galo Ochoa, conocido como el ex guitarrista del grupo mexicano La Cuca.



"Voy a cantar el tema de la serie del Caribe. Lo compuse con un muy buen amigo mío, Galo Ochoa, ex guitarrista de La Cuca. Llegó la oportunidad gracia a Chava Quirarte, quien es el anfitrión en el estadio Charros de Jalisco en Guadalajara. Entonces me está invitando a formar parte de este musical que para mí fue muy divertido hacerlo", dijo Yahir en exclusiva a EL IMPARCIAL.



"Es cuestión de hablar de una canción de mucha alegría, de todo lo que tiene Guadalajara, desde los ojos tapatíos, el tequila y lo divertido del béisbol.



No quería enfocarme sólo en Jalisco, aunque en una parte de la canción metemos Mariachi. Trato, más bien, de dar la bienvenida a Puerto Rico, Dominicana, Venezuela, Cuba, México y más para tener una gran serie del Caribe y qué padre que le toque a Charros de Jalisco porque nos tocó vivir el Clásico Mundial de Béisbol ahí, y fue una cosa espectacular", continuó.



No fue fácil componer para el beisbol



Para Yahir fue un reto componer una canción que no estuviese dirigida al amor o desamor como comúnmente se hace. El cantante recurrió a su gran amor al béisbol para poder empaparse de toda la inspiración necesaria para este tema musical de estilo latino y bailable para poner el ritmo en el estadio Charros de Jalisco.



"He sido bendecido en toda mi carrera. Ya casi se cumplen 16 años de La Academia y seguimos trabajando, seguimos en proyectos, en la música, en teatro y más ahora que hago una canción en base al béisbol. No es fácil porque siempre componemos una historia de amor, de desamor, pero ahora mencionar ‘Home Run’, ‘Playball’ y más, tiene su rollo", agregó.



"Yo nací en el béisbol. Lo adoro, lo veo todo el tiempo. Soy Naranjero a morir y ahora Charros tienen un pedazo de mi corazón. He tenido un cariño muy lindo en ese estadio y un apoyo increíble de parte de ellos. Sea como sea, soy Yankee, pero uso gorra de Boston", finalizó.