Experimenta con la comedia

MEXICALI, Baja California(GH)

Aprovechando el repunte popular del Stand Up en México,Si bien es un género que inició siendo popular en otros países como Estados Unidos, en México de un par de años a la fecha ha aumentado su popularidad, debido a la apertura de plataformas para su proyección como lo ha sido Netflix.Para Gaby Navarro, originaria de Mexicali, ésta es una oportunidad para abrirse camino en este género, ya que, desde hace varios años su principal objetivo es dedicarse a la comedia.“Hago un poquito de todo de comedia, esta es la primera vez que hacía Stand Up… siempre me ha gustado la comedia, desde chica en Mexicali crecer con la cultura fronteriza, pues consumes mucha comedia mexicana y de Estados Unidos”.“Entonces desde chiquita crecí viendo programas ‘gringos’, siempre me gustó mucho pero nunca lo pensé como algo para mí”, compartió la joven para este diario.Fue entonces cuando al concluir su carrera profesional, pensó en dedicarse a la comedia, metiéndose en todos los géneros, siendo el ‘Sketch Comedy’ su principal objetivo.“Es mi cosa más favorita, es lo que más me divierte, pero también hago improvisación, que es un arte también muy diferente”, expresó.Disfruta hacer reír al público.La comedia es un arte, señaló, que te permite expresarte de tópicos importantes como la política, de una forma abierta y sin ser señalada. “Eso es lo que me gusta del Stand Up, que puedes decir las cosas de forma directa, con tus palabras”, agregó.Gaby Navarro, cuenta con recibió el apoyo de su hermano, Jesús Navarro, vocalista del grupo Reik, también originario de Mexicali, quien desde un inicio la impulsó para lograr sus proyectos.Recientemente, Gaby se presentó en el Valle de Guadalupe, en la vínicola ‘Hilo Negro’, en la celebración de las fiestas de vendimias, donde su presentación fue bien recibida por los asistentes.