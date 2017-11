Caifanes conserva intacta la pasión

MEXICALI, Baja California(GH)

Con más de 30 años haciendo música, presentándose con llenos totales y enfrentándose a los nuevos formatos musicales, la banda Caifanes continúa siendo una de las bandas más emblemáticas del rock en español.



En entrevista exclusiva para este Grupo Editorial, Diego Herrera, tecladista y encargado del saxofón del grupo, habló sobre lo que significa para la agrupación seguir siendo un referente en el rock de México y Latinoamérica.



“Lo único que encontramos es ser coherentes con nosotros mismos y hacer lo que queríamos hacer desde aquel momento; al final los únicos jueces, los únicos que delimitábamos qué era Caifanes o qué canciones o tipo de rolas íbamos hacer, somos nosotros mismos”, expresó.



Herrera dijo que otra de las estrategias que han seguido a lo largo de todos estos años, es ser honestos con ellos mismos, porque han hecho las cosas con pasión, gusto y corazón, lo que se ve reflejado en su éxito de más de tres décadas.



De cara a nuevas tecnologías



El cambio de las nuevas generaciones en la forma de hacer música, es una de las etapas que la agrupación ha enfrentado en los últimos tiempos, sin embargo, pese a que los formatos son distintos a sus inicios, hoy en día siguen estando vigentes en el gusto de los rockeros de corazón.



“Ahora más que nunca, la sinceridad y honestidad al acercarte a lo que haces es esencial”, expresó el tecladista de la agrupación.



De igual manera, explicó que existe el balance entre que ya no se venden discos pero la conexión con la gente en las ‘tocadas’ es esencial. Si bien la dinámica entre los miembros de la agrupación muchas veces tiene sus altas y bajas, al momento de subir al escenario todo queda atrás.



“Parte del ritual, como lo llama Saúl, de esta onda del ‘en vivo’ es eso, el intercambio de energía con la gente, ver que les encanta lo que estás tocando, pues te llega al corazón a ti también”, comentó.



Regresan al zócalo



El próximo 10 de noviembre, Caifanes estará regresando al Zócalo de la Ciudad de México para realizar un magno concierto. Siendo una asignatura pendiente que tenían desde hace varios años, por lo que será un concierto muy especial.



De repente, se me ocurrió tocar el Himno Nacional… no soy muy patriótico porque de alguna manera asocio esa parte con nuestros gobernantes y no comparto con ellos ni la hora, entonces en mi caso cerré ese capítulo, pero de repente me veo cantando el himno nacional, por lo que será muy emotivo”, expresó.



Prometen volver al estudio



Enfocando la mira en regresar al estudio de grabación, Diego dijo que será en los primeros meses del próximo año cuando busquen realizar nueva música de Caifanes.



Puesto que, por falta de tiempo no se ha concretado no han logrado concretar nada, sin embargo por el momento continuarán con la gira que iniciaron hace 6 años, como es el caso de Mexicali, a donde regresan el próximo 03 de noviembre en la Isla de las Estrellas del FEX.