Se coronan 'reinas' en Palenque

MEXICALI, Baja California(GH)

Edith Márquez y Ana Bárbara hicieron del Palenque de las Fiestas del Sol su propio reino, al engalanar el recinto con sus espectaculares voces y dotes musicales.



En una noche llena de canciones que viven en el corazón de sus seguidores, este ‘Par de Reinas’ lograron que los asistentes al Palenque de las Fiestas del Sol 2017, cantarán y bailaran cada uno de sus éxitos.



Al salir al escenario, tomadas de la mano y con la bandera de México en las pantallas principales, las cantantes dedicaron un mensaje de amor y apoyo para todo el pueblo mexicano que está pasando por momentos difíciles por las tragedias que han sacudido al país en los últimos días.



Por lo que, llamaron a que ese concierto fuera una muestra de amor y fuerza que necesitan México.



Seguido de su intervención, luciendo elegantes vestuarios negros de lentejuelas, las cantantes abrieron el espectáculo con el tema ‘Entre ella y yo’.



Después fue el turno de la primera intervención solista de Ana Bárbara, quien puso a bailar a todos los asistentes, que en su mayoría eran mujeres, con su éxito ‘Me Asusta pero me Gusta’, seguido de ‘No lloraré’ a dueto con Edith.



A continuación, fue el turno de la ex timbiriche de cantar ‘No te preocupes por mi’ en solitario. En este momento, la cantante se percató de dos pequeñitos que estaban al frente del escenario bailando y cantando sus canciones, por lo que se acercó a saludarlos y tomarse fotos con ellos.



Luego de cambiarse el vestuario, Ana Bárbara salió al escenario para cantar ‘La Trampa’, la cual con un toque de reggaeton puso a bailar a todos de nuevo. Se desviven en admiración.



Para la siguiente intervención a dueto, el ‘Par de Reinas’ no dudaron en elogiarse la una a la otra, al hacerse saber la admiración mutua que se tienen, por lo que ambas dijeron sentirse bendecidas por esta oportunidad de compartir el escenario.



Edith y Ana no dejaron de recibir ramos de rosas rojas por parte de los asistentes, a quienes les regalaban una foto o se llevaban hasta un beso de las cantantes.



Como parte del show, las ‘Reinas’ le dedicaron un tributo a Juan Gabriel, además estuvieron acompañadas de mariachi, banda y norteño.