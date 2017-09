Llega la 'Furia Ñera' de Carlos Ballarta

MEXICALI, Baja California(GH)

Como un humor negro y ácido, define Carlos Ballarta su manera de hacer Stand Up, género que lo ha llevado a compartir su ‘Furia Ñera’ por la República Mexicana.



Carlos empezó haciendo comedia en el programa ‘Stand Up Comedy’ del canal Comedy Central, sin embargo su popularidad creció al grabar su primer especial para Netflix, lanzado en el 2016.



Desde entonces su particular forma de hacer Stand Up lo ha posicionado como uno de los exponentes más importantes del género en México.



Ballarta tendrá la oportunidad de repetir el éxito que tuvo con su primer especial de Netflix, ya que próximamente estará grabando su segundo especial con la plataforma digital.



Carlos estará presentando su ‘Furia Ñera’ hoy viernes a las 21:00 horas en el Teatro Universitario de la UABC.