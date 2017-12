El perdón toca al cine

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Detrás de la montaña fue filmada en Chihuahua, bajo la dirección del debutante David Romay



De estudiante en la CQ a estelar en Como dice el dicho, ahora Benny Emmanuel será un chico que intenta matar a su padre.



Así se le verá en Detrás de la montaña, largometraje de ficción que estrenará en 2018, compartiendo créditos con Gustavo Sánchez Parra. La productora Tania Benítez (Vuelven y Camino a Marte), detalla: “Es una historia del perdón absoluto, se trata de un chavo que no conoce a su papá porque lo abandona cuando él nació.



La mamá fallece al inicio de la película y él siente que es por culpa del abandono, así decide ir a buscarlo y matarlo, pero en el camino se va encontrando a distintas personas y empieza a conocer a un papá humano, entonces no sabe qué hacer”.



Detrás de la montaña fue lmada en Chihuahua, bajo la dirección del debutante David Romay.



Filmadora Nacional y Los Güeros, esta última empresa de los actores Luis Arrieta (Paradas continuas) y Luis Ernesto Franco (Señora acero), son las compañías productoras. Marcela Ruiz Esparza (Abel), Enrique Arreola (Párpados azules) y la joven Renée Sabina completan el reparto principal de la película. Romay, el cineasta, fue codirector de Oro, el documental que mostraba cómo la Selección Mexicana consiguió la Medalla de Oro en futbol durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012.



De esta. Benítez y sus socios preparan la comedia fílmica Guadalupe Reyes, ubicada en las fechas decembrinas tradicionales mexicanas. Salvador Espinosa está a cargo de la dirección. El maratón Guadalupe-Reyes es la denominación que se le da al periodo de estas que se dan desde el 12 de diciembre con los festejos a la Virgen de Guadalupe, hasta el 6 de enero, con la llegada de los Reyes Magos.



“Es de dos amigos, uno de los cuales le dice al otro que se va a casar y el otro responde que no le puede hacer eso. Y como tienen un pacto, deben hacer un maratón Guadalupe Reyes completo por toda la Ciudad de México, y van viviendo cada una de las estas, todo es coral y divertido”, señala Benítez. El proyecto fue recientemente beneficiado por el Ecine, alusivo al artículo 189 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que permite a cualquier persona moral y física.