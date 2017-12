González Iñárritu visita a Diego Luna en el teatro

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El realizador cinco veces ganador del premio Oscar, Alejandro González Iñárritu, se encuentra en México y una de sus actividades fue ir al teatro a ver al actor Diego Luna.



Director de los premiados filmes Birdman y El renacido, presenció la función de viernes de Privacidad, puesta en escena protagonizada por El Charolastra en el Teatro Insurgentes.



Su presencia coincidió con el cumpleaños 38 del histrión de Rogue One: una historia de Star Wars e Y tu mamá también, a quien se los festejó el equipo de producción al término de la función.



A González Iñárritu se le vio usar su teléfono celular durante el desarrollo de la obra interactiva, donde el mismo elenco conmina al público a usarlo conectándose a una red especial.



Durante el mensaje final de Luna, el también ganador del Globo de Oro se levantó de su asiento y registró en video el momento, con su celular.



La más reciente ocasión en que el director y actor coincidieron públicamente, fue en el pasado Festival Internacional de Cine de Cannes, donde desfilaron sobre la alfombra roja y luego festejaron con mariachi, una velada.



Hasta el momento no han trabajado juntos de manera directa, pero no descartan que esto pueda suceder.