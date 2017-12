Causan revuelo en redes Marc y 'Luismi'

TIJUANA, Baja California(GH)

“Prepárense para este año que viene”, escribió el puertorriqueño Marc Anthony junto a la foto que compartió en Instagram al lado de Luis Miguel.



¿Qué estarán tramando los dos cantantes? Mucha gente está deseando que ambos canten juntos, de hecho los comentarios en las redes fueron de emoción y ansia por saber qué era lo planeado en esa reunión.



Cada uno de ellos es un mito de la música, y por la advertencia del cantante en su Instagram, todo podría pasar, o bien, sólo una simple reunión.



Los grandes estrellas se preparan para brillar en este 2018, y ante una frase que deja mucho que pensar se desataron todas las especulaciones sobre si habrá o no, una colaboración musical entre los dos cantantes.



Los seguidores de los dos grandes de la música, inmediatamente se volcaron a las redes y la foto al poco tiempo de publicada, ya había logrado más de 300 mil likes.



Los dos estaban vestidos con camisas negras abiertas en el pecho, posaron ante la cámara, Luis Miguel, luce guapo y alegre, usando uno de sus clásicos sombreros, mientras que Marc Anthony prefirió cubrir sus ojos del flash con unos lentes obscuros.



Se une Gente de Zona

Pero no todo paró ahí, en esa misma reunión también estuvo el dueto Gente de Zona, con quien Marc Anthony grabó “La Gozadera”.

“Música somos, música damos. 2018 en camino” fue la frase con la que Randy Malcom, de la dupla acompañó la foto donde aparecen al lado del astro mexicano.



Gente de Zona manifestó su admiración hacia cantante Luis Miguel, con quien podrían lograr algún proyecto.



“A mí me encantaría, creo que Luis Miguel es uno de los artistas más grandes que ha dado México (…) Soy un gran admirador de todos sus discos”, aseguró Malcom.