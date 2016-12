Dominan "Civil War" y Karla Souza los cines mexicanos en 2016

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Entre una decena de títulos, la mayoría secuelas y de superhéroes, se concentraron este año más de 100 millones de espectadores, 30% del total generado en pantallas mexicanas. El resto de boletos vendidos, más de 200 millones, se repartió en 387 películas, entre nacionales y extranjeras, estrenadas durante 2016.



“La gente quiere divertirse y hay títulos que funcionan muy bien”, dice Agustín Torres Ibarrola, director de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, organismo que aglutina a exhibidores, distribuidores y productores afincados en México.



El dato es normal. En un estudio reciente dado a conocer por el American Film Market que analizó los comportamientos del público en todo el mundo, se detalló que México está 20% arriba del promedio en cuanto a su predilección por el género de acción, sólo debajo de los asiáticos China, Japón y Corea del Sur.



El otro género apreciado por los mexicanos en la comedia romántica, donde no sólo cosecha dos dígitos arriba del promedio sino que ostenta el primer lugar en el mundo.



Así que el top ten este año es algo esperado: “Capitán América: civil war” se quedó con el primer sitio al obtener 14.5 millones de espectadores, seguida por “Batman vs Superman: El origen de la justica” con 13.3 millones y “La vida secreta de tus mascotas” con 10.9.



Debajo de ellas “Buscando a Dory” con 10.2 millones de boletos vendidos, “Escuadrón suicida”, con 9.9 millones y la adaptación en acción viva de “El libro de la selva”, que llegó a los 9.5 millones de entradas entregadas.



Se espera que para hoy en México se hayan vendido 327 millones de boletos, un 10% más que en el pasado año 2015, que ya era año récord en ese rubro.



En crecimiento mundial se quedará con el cuarto sitio, atrás de Egipto, Indonesia e Italia.



“Ha sido un buen año, coincidieron buenos títulos, que el costo del boleto sigue siendo barato y que hay más salas”, apunta Torres Ibarrola.



Este año, según la Cámara, el costo de entrada promedio fue de 46 pesos, 50 centavos menos que el año pasado, además, los espectadores fueron, en promedio, 2.50 veces al cine, contra las 2.46 veces registrados en el mismo periodo.



El caso mexicano. Pasaron tres años para que el cine mexicano volviera a llegar a los 30 millones de boletos vendidos, pero ahora fue distinto,



Si en 2013 entre dos títulos, “No se aceptan devoluciones” y “Nosotros los nobles”, aglutinaron a 22 millones de espectadores, en esta ocasión se requirió de una decena de filmes para ello.



“Ha sido más repartido”, advirtió Jorge Sánchez, director del Instituto Mexicano de Cinematografía.



El Top Ten observó en primer lugar a “¿Qué culpa tiene el niño?”, con 5.89 millones de espectadores, seguida por “No manches Frida” con 5.1 millones y “Treintona, soltera y fantástica”, con 2.95 millones.



La comedia reinó. Así como en la producciones americanas, una cinta de animación y que integra una secuela, se metió al cuarto sitio: “La leyenda del chupacabras”, que llegó a los 2.57 millones de boletos.



Con ello, este año siete películas mexicanas superaron el millón de espectadores y, de esa manera, se logró cerca de 9% del mercado disponible este año.



Las comedia “Compadres”, con Omar Chaparro y “Busco novio para mi mujer”, producida por Sandra Echeverría se encaramaron en los siguientes escalafones, dejando atrás a la secuela de “Kilómetro 31”, la social “Desierto” y la protagonizada por un niño, “El Jeremías”.



“Lo que dice es que ya hay variedad, la gente quiere ver cine mexicano, ahora es responsabilidad de todos que no los dejemos ir”, considera Leonardo Zimbrón, productor.



“Ahora la lucha es que haya una mejor distribución e ir creciendo dos puntos (en proporción a la taquilla global), creo que lo merecemos, pero hay que demostrarlo todos nosotros y que el público vaya”, comenta.