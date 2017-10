África Zavala se muestra 'topless' sin miedo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La actriz África Zavala publicó en Instagram una foto en la que posó “topless” y además compartió un mensaje para motivar a sus seguidores.“Deseo que no tengas miedo a la vida , ten miedo a no vivirla. No hay cielo sin tempestades, tampoco camino sin accidentes. Sólo es digno del podio quien usa las derrotas para alcanzarlo”, escribió Zavala para acompañar la imagen en la que aparece de perfil, sin ropa, y cubriendo parte de su pecho con su brazo.“Sólo es digno de sabiduría quien usa las lágrimas para regarla. Los débiles usan la fuerza, los fuertes la inteligencia. Sé un soñador, pero une tus sueños con disciplina, pues sueños sin disciplina producen personas frustradas. Sé un debatiente de ideas. Lucha por lo que amas”, añadió en su mensaje.La fotografía tiene ya más de 14 mil “me gusta” y más de 200 comentarios.