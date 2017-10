JLo enciende las redes

(Agencias)

Una fotografía en la que Jennifer López luce su trasero junto a su novio Alex Rodríguez está dando de qué hablar.



La pareja, que posó para la revista Vanity Fair, está recibiendo críticas por la instantánea en la que el ex beisbolista aparece sentado y levantándole el vestido a la cantante mientras ambos miran a la cámara.



Usuarios opinaron al respecto: "Cuando un hombre les levanta la falda a su mujer para que todo la vea es porque no la quiere. Lo que anda es presumiendo", "Ojalá y sus hijos no vean eso es muy penoso para los niños y especialmente en la escuela porque las personas son muy crueles para herir a los más indefensos, pero muy bonita la foto", "JLo es una mujer bonita pero creo que ella piensa que su mejor pose es su trasero ¡ya que la cambie!".



Otros usuarios aseguran que la foto está llena de trucos, pues "ese trasero tan pequeño no es el de Jennifer López", y que incluso se usó Photoshop, el cual se apreciaría en la mano de Alex Rodríguez que levanta el vestido.