Lila Downs desatará su poder femenino

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

De esta forma, Lila se ha dejado rodear de mujeres, no sólo en su vida personal, también en la laboral.



“No ha sido consciente, por ejemplo, en mi caso, en nuestro disco, yo sentí que era muy femenino, pero no lo había planeado. Aquí yo no lo planee, que fueran todas mujeres. Creo que es una expresión de lo que somos las mujeres, que nos reunimos y decimos: ‘vamos a hacer esto’ y es así de sencillo”, compartió.



Ella es la cabeza de su propia familia e incluso cuando anda de gira, dice, hace falta en su hogar y no falta quien se lo reclame después.



“En la mujer está la educación de casa, la responsabilidad. Incluso mi mamá me dice: ‘ya vente, porque haces falta tu’. Porque nosotros cuidamos muchos detalles de la vida cotidiana. La manera de educar y crear nexos con las personas. Es simplemente porque así te toca”, agregó.



Downs estará en el escenario del Auditorio Nacional el próximo 4 y 5 de noviembre para presentar su más reciente disco Salón, lágrimas y deseo, en donde ofrecerá una esta.



“Vamos a tener un mariachi, porque esa fue de las primeras intenciones que tuvimos cuando hicimos este disco, era la idea de mirar hacia atrás, a los 40 o a los 50 y actualizándolos con algunos versos hipoperos. Además algunas otras colaboraciones, como artistas de otras partes como El Cigala, como la Banda de Tierra Mojada, del estilo de Oaxaca. Tenemos de invitadas a Carla Morrison y además algunas comparsas, para hacerlo al estilo del pueblo, para que bailen y se sienta un poco como la festividad del Día de Muertos y con esta expresión de orgullo que tenemos por nuestras tradiciones. Y sobre todo, en un momento en donde, por ejemplo, en Estados Unidos, estamos siendo muy discriminados”, dijo.



La cantante ha estado de gira en el país del norte y ha podido notar la forma en la que los mismos latinos se han unido y están orgullosos de mostrar sus propias raíces. Incluso muchos de ellos se acercan a ella para preguntar sobre los damnificados del país a causa del temblor. “Ellos han mandado mucha ayuda, ayuda que aún se necesita”, finalizó.