Famosos disfrazados de famosos

¡Feliz Halloween, queridos! Espero que hayan tenido muchas estas de disfraces el fin de semana y que se la hayan pasado bomba entre brujas, calabazas, vampiros y demás... En México, la (poca) tradición Halloween que tenemos, dicta que nuestros disfraces para este día estén relacionados con el terror o el más allá, pero no en todos los países es igual.



En Estados Unidos, una de las naciones en las que esta festividad es más importante, la gente se disfraza, literal, de lo que sea para ir a pedir trick or treat, y al fin y al cabo, nos damos cuenta de que los famosos son tan “fans” como nosotros, pues al igual que millones de mortales ¡también se disfrazan de otros famosos! Aquí, algunos de los mejores disfraces de celebridades festejando Halloween como otras celebridades...



Kylie Jenner como Christina Aguilera

Según diversos medios, Halloween es la festividad favorita de Kylie Jenner, así que cada año le echa muchas ganitas a sus disfraces.



El año pasado —cuando todavía era novia de Tyga y ni de lejos sospechábamos que podría estar embarazada el siguiente Halloween—, para una de las tantas estas a las que acudió, decidió copiar el look de la diva pop Christina Aguilera en el video de su canción “Dirrty” y la verdad es que le quedó ¡idéntico! Se hizo las trencitas, copió el maquillaje y los piercings y consiguió las chaparreras exactamente iguales.



Creemos que a Kylie le encantó su disfraz porque se tomó muuuchísimas fotos con él, además de que le dio la oportunidad de lucir su bien trabajado abdomen.



A pesar de que Kylie solo tenía cinco años cuando “Dirrty” empezó a escucharse, la más pequeña de las Kardashian parece ser muy fan, pues en una de las fotos que se tomó, puso en el pie de foto “¿Puedo ser Xtina para siempre?”



La admiración es mutua, por lo que se ve, ya que la misma Christina subió a su Instagram una foto de Kylie con su disfraz, acompañada de muchos piropos.



Beyoncé y Blue Ivy como Janet y Michael Jackson



En 2014, Queen B y su primogénita, Blue Ivy, decidieron rendir tributo a otros miembros de la realeza del pop y se disfrazaron de Michael y Janet Jackson.



Las dos se veían increíbles, Blue Ivy como Michael con su icónica chaquetita militar rojo y oro, fedora y mini lentes negros de piloto, con chino en la frente, micrófono y guantes incluidos; mientras que su mamá adoptó el look de Janet en el video de “Rythm Nation”, toda de negro con la gorra y los guantes con la placa metálica y todo.



Madre e hija se tomaron una foto en sus disfraces para subirla a Instagram en el backstage del concierto Power 105.1’s Powerhouse Concerte en el que tocó el esposo y papá del “Dúo Jackson”.



Katy Perry como Hillary Clinton

Katy le pone mucho empeño a sus disfraces de Halloween cada año. Se ha disfrazado de huevo estrellado, de cheeto, de micrófono y de Freddie Mercury entre otras cosas. Se sabe que la cantante fue una de las más visibles y vocales fans de la ex candidata por el partido demócrata de Estados Unidos a la presidencia de Estados Unidos, fue por eso que el año pasado, para expresar su apoyo, se disfrazó nada más y nada menos que de Hillary Clinton.



La cantante lució una peluca rubia, impresionante maquillaje y un traje pantalón rojo que la misma Hillary no dudaría en utilizar.



La intérprete de “Firework” se fue así a la famosísima esta de Halloween de la actriz Kate Hudson el 28 de octubre de 2016, acompañada de su ex novio, Orlando Bloom, disfrazado de Donald Trump (obvio), un amigo disfrazado de Bill Clinton y con sus “escoltas” del Servicio Secreto.



Josh Duhamel y Fergie como Karl Lagerfeld y Choupette

En 2015, cuando tal vez ni siquiera ellos mismos sabían que pronto estarían separados, la ex pareja formada por el actor Josh Duhamel y la cantante Fergie acudieron al Halloween organizado por el Tequila Casamigos (creado por el actor George Clooney; el esposo de Cindy Crawford, Rande Gerber; y su socio Mike Meldman, lo que explica la concurrencia VIP a su esta) con un glamouroso y sosticado disfraz.



Alguna vez, el icónico diseñador de Chanel, de Fendi y de su propia casa, Karl Lagerfeld, declaró que si se casara, solamente podría hacerlo con su mascota, la gatita Choupette. Así que los entonces esposos pensaron que este look sería ideal.



Josh se disfrazó de Karl, con una peluca blanca, traje de cuero negro, guantes, los infaltables lentes oscuros y algo de joyería bling bling; mientras que Fergie lució también una peluca blanca, lentes oscuros, orejas y cola de gato, unos delicadísimos bigotes dibujados en las mejillas, un sexy body y una faldita transparente, para convertirse en la sexy versión humana de Choupette.



Kim Kardashian, Joyce Bonelli, North West y Zeplin Black como Anna Wintour, Grace Coddington, André Leon Talley y Karl Lagerfeld

En 2014, Kim Kardashian logró el sueño de su vida: aparecer en la portada de la “bliblia de la moda” la revista Vogue (me reservaré mi opinión al respecto), así que para rendir homenaje a quien nalmente se lo concedió, la estrella de realities decidió disfrazarse de la legendaria editora de la publicación, la inglesa Anna Wintour. Para imitar el look de Anna, Kim lució una peluca con el eterno “bob” de la editora, lentes oscuros redondos y un traje Chanel; para completar el efecto de su disfraz, vistió a su hija North West como el editor itinerante de la misma revista.