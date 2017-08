Guillermo del Toro seduce a Venecia con "The Shape of Water"

VENECIA, Italia (AP )

"The Shape of Water" (“La forma del agua”) de Guillermo del Toro es una especie acuática de "La Bella y la Bestia", un cuento de hadas transgresivo sobre el amor de una mujer por una criatura escamosa de las profundidades amazónicas.



Como las mejores fábulas, está también arraigada a la vida real: la historia de una migrante del sur que enfrenta una recepción hostil en un país tan obsesionado con la seguridad como es Estados Unidos.



"Creo que la fantasía es un género muy político", dijo Del Toro el jueves en el Festival de Cine de Venecia, donde "The Shape of Water" tiene su estreno mundial. Es una de las 21 películas que compiten por el codiciado León de Oro, el máximo honor del evento.



"Los cuentos de hadas nacieron en tiempos de grandes dificultades. Nacieron en tiempos de hambruna, peste y guerra", añadió.



El filme, que combina elementos de cintas de monstruos con thriller noir y musicales de Hollywood, desafía las categorizaciones, aunque Del Toro hizo un intento al sugerir que es "como Douglas Sirk reescribiendo 'Teorema' de Pasolini con un pez".