"Dunkirk" conquista la taquilla por segunda semana

LOS ÁNGELES, California(AP )

"The Emoji Movie" puso una cara feliz después de superar las malas reseñas al debutar en segundo lugar de taquilla, pero no logró robarle la sonrisa a "Dunkirk" que mantuvo el primer lugar por segundo fin de semana consecutivo.



El drama de la Segunda Guerra Mundial dirigido por Christopher Nolan sumó otros 26,6 millones, con lo que su total doméstico llegó a 101 millones. La comedia "Girls Trip" también mantuvo su impulso por segundo fin de semana.



"Atomic Blonde”, con Charlize Theron en el papel de una espía letal, se estrenó en cuarto lugar.



A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según cifras compiladas el lunes por comScore:



1. "Dunkirk", 26,6 millones de dólares

2. "The Emoji Movie", 24,5 millones

3. "Girls Trip", 19,6 millones

4. "Atomic Blonde", 18,2 millones

5. "Spider-Man: Homecoming", 13,2 millones

6. "War For The Planet Of The Apes", 10,4 millones

7. "Despicable Me 3", 7,5 millones

8. "Valerian And The City Of A Thousand Planets", 6,3 millones

9. "Baby Driver", 3,9 millones

10. "Wonder Woman", 3,3 millones