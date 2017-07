"13 Reasons Why" habría provocado búsquedas sobre suicidio

CHICAGO(AP )

Una popular serie de Netflix sobre una adolescente que pone fin a su vida pudo haber desatado un aumento en las búsquedas en línea sobre suicidio, incluso cómo cometerlo.



Esto según un nuevo estudio de la serie de drama "13 Reasons Why", cuyos 13 episodios se estrenaron por Netflix el pasado 31 de marzo.



Los investigadores hallaron que durante las casi tres semandas que siguieron, hubo al menos 900 mil búsquedas más de las esperadas en Google que incluyeron la palabra "suicidio".



Fue un aumento del 19% con base en los pronósticos que mostraron Google Trends y las tendencias históricas de búsqueda. Las búsquedas incluyeron métodos para suicidarse, líneas telefónicas de atención a suicidas potenciales y prevención del suicidio.



El estudio no demuestra que haya un vínculo y no examinó ninguna conexión con suicidios reales o intentos de suicidio. Fue publicado el lunes por JAMA Internal Medicine.



En su página editorial, la publicación subrayó que no está claro si las búsquedas "fueron hechas por pura curiosidad o por individuos que contemplaban un intento" de suicidio, pero argumentó que los productores podrían haber hecho más para enfatizar la prevención del suicidio, como publicar una lista de dónde encontrar ayuda, antes y después de cada episodio.



Activistas por una mayor atención a los temas de salud mental dicen que la serie realzó en cierto modo el suicidio. Muchas escuelas estadounidenses enviaron a los padres de familia cartas de advertencia sobre el programa.



La serie trata sobre una estudiante de secundaria que antes de quitarse la vida deja 13 grabaciones en las que revela sobre las violaciones, abuso de sustancias y acoso escolar que la llevaron a tomar su decisión. El final muestra su suicidio.



Los episodios con el contenido más explícito incluyeron advertencias y un sitio web creado por Netflix con números telefónicos para manejo de crisis y otros recursos para los más de 30 países donde está disponible la serie. Ya se anunció una segunda temporada.



John Ayers, un investigador de la Universidad Estatal de San Diego que dirigió la investigación, dijo que la serie podría ser un catalizador de problemas entre ciertos adolescentes y que los productores deberían editar los episodios para centrarse en la prevención del suicidio antes de transmitirlos.



Madelyn Gould, investigadora de la Universidad de Columbia para la prevención del suicidio, recalcó que el diseño del estudio fue menos riguroso que otros métodos de investigación, pero admitió que los resultados "deberían tomarse en serio".