Muere a los 89 años la actriz francesa Jeanne Moreau

PARÍS(AP )

La actriz francesa Jeanne Moreau, una mujer fatal de voz ronca que protagonizó la cinta de François Truffaut “Jules et Jim” sobre un triángulo amoroso, y que durante sus siete décadas de carrera trabajó con algunos de los directores más aclamados del mundo, ha muerto. Tenía 89 años.La oficina de presidencia de Francia anunció su fallecimiento el lunes en un comunicado, sin indicar la causa. Un asistente de su agente confirmó el deceso pero no dio más detalles.Franca y con una faceta de activismo político, Moreau hizo más de 100 películas, grabó discos y siguió trabajando ya de octogenaria.Ganó un Óscar honorífico en 1989 por toda su carrera, así como galardones de teatro y del cine francés, y presidió en dos ocasiones el jurado del Festival de Cine de Cannes.Su papel más conocido es quizá el de Catherine en “Jules et Jim”, de 1962, donde dos amigos competían por su amor.También trabajó en películas de Orson Welles, Peter Brooks, Wim Wenders y otros directores internacionales. Rodó su última película de cine en 2015, una comedia francesa llamada “Le talent de mes amis”.Tuvo un matrimonio fugaz con William Friedkin, director de clásicos como “The French Connection” y “The Exorcist”, y tuvo una relación de cinco años con el diseñador Pierre Cardin, que ambos describieron como “amor verdadero” a pesar de que nunca se casaron.En un primer momento no había información disponible sobre los planes de funeral o la familia que dejaba la actriz.