Netflix anuncia los estrenos de febrero

Como cada mes, Netflix da a conocer los lanzamientos de nuevas películas y series, asi como estrenos de documentales y especiales, sin olvidar la programación infantil.Para México los contenidos están integrados por los siguientes, algunos con fechas posteriores para su descarga.SeriesBrooklyn Nine-Nine: Temporada 4: Mientras el 99 intenta controlar las cosas en Brooklyn, Jake y Holt están en un programa de protección de testigos en Florida, y Holt está prosperando. Estreno en Netflix el 1º de febrero.Un lobo adolescente: Temporada 6 – Parte 1: Scott y la manada se acercan a los últimos días de escuela, sin saber del peligro que los espera. Estreno en Netflix el 1º de febrero.Altered Carbon: Temporada 1: En un futuro donde los humanos descargan y transfieren sus mentes, un exsoldado despierta en otro cuerpo (y tiempo) con la misión de investigar un aparente magnicidio. Serie original de Netflix, estreno el 2 de febrero.Queer Eye: Temporada 1: Cinco caras nuevas y un gran desafío: dar consejos sobre moda, aseo, comida, cultura y diseño, y cuestionar las nociones de lo que significa ser hombre. Serie original de Netflix, estreno el 7 de febrero, indica Poder PDA Riverdale: Temporada 1: Dos años después y sigue siendo el fin del mundo. Mientras despierta de un coma en la utopía sin zombis de Zona, Warren percibe que algo anda muy mal. Estreno en Netflix el 13 de febrero.Legion: Temporada 1: Preocupado por visiones inquietantes, el joven David Haller comienza a reconstruir sus recuerdos fragmentados y se da cuenta de que quizás tenga poderes especiales. Estreno en Netflix el 14 de febreroRe:Mind: Temporada 1: Once compañeras de clase despiertan sujetas a una mesa de banquete, completamente perplejas y temiendo por sus vidas. Estreno en Netflix el 15 de febrero.Prima Squadra: Juventus: Temporada 1: Esta serie explora en profundidad a la Juventus FC, desde sus superestrellas a las nuevas promesas que esperan dejar huella en este legendario equipo de fútbol. Serie original de Netflix, estreno el 16 de febrero.Everything Sucks!: Temporada 1: Oregón, 1996. Dos grupos de adolescentes inadaptados, el club de audiovisuales y el club de teatro, se enfrentan en esta peculiar historia sobre el paso a la madurez. Serie original de Netflix, estreno el 16 de febrero.Las crónicas de Frankenstein: Temporada 1: En el Londres de 1827, un detective va tras el que parece ser un asesino ávido por desmembrar a sus víctimas, pero el caso apunta hacia una dirección mucho más terrible. Estreno en Netflix el 20 de febrero.Seven Seconds: Temporada 1: En Jersey City, la vida de un chico afroamericano pende de un hilo. La policía es responsable. Ahora, solo falta una chispa para que todo estalle. Serie original de Netflix, estreno el 23 de febrero.Marseille: Temporada 2: Marsella está al rojo vivo ahora que la extrema derecha tiene el poder, y se desvela una conspiración sombría contra el equipo de fútbol de la ciudad. Serie original de Netflix, estreno el 23 de febrero.PelículasEl año más violento: Abel Morales intenta evitar el atajo de la corrupción mientras va en busca del sueño americano en medio de una violenta guerra comercial en Nueva York de 1981. Estreno en Netflix el 1º de febrero.Foxcatcher: En este drama basado en hechos reales, un millonario paranoico y esquizofrénico se cruza en el camino de dos luchadores olímpicos en 1988. Estreno en Netflix el 1º de febrero.Corazones de Hierro: Un recluta experimenta los horrores de la guerra junto al equipo veterano de un tanque estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Estreno en Netflix el 1º de febrero.Marvel Studios Guardianes de la galaxia: El piloto espacial estrella Peter Quill, que huye del caudillo intergaláctico Ronan, se reúne con un grupo de inadaptados para formar un equipo de extraños superhéroes. Estreno en Netflix el 1º de febrero.Sharknado 5: Aletamiento global: ¡Atención, tiburones voladores! Esta es la quinta advertencia, pero seguramente no la última. Fin Shepard y su familia van por ustedes. Estreno en Netflix el 6 de febrero.Cuando nos conocimos: Noah se transporta al pasado en una cabina de fotos mágica y revive una y otra vez la noche en la que conoció a Avery para intentar convencerla de enamorarse de él. Película original de Netflix, estreno el 9 de febrero.Steve Jobs: Película biográfica que se apoya en tres momentos cruciales de la carrera del creador de Mac para exponer tanto sus flaquezas como su increíble visión del futuro. Estreno en Netflix el 13 de febrero.Y nadie más que tú: Luego de que le diagnosticaron cáncer, Abbie se embarca en una misión divertida: encontrarle un nuevo amor a Sam, su prometido y mejor amigo desde la infancia. Película original de Netflix, estreno el 16 de febrero.FullMetal Alchemist: Mientras el alquimista Edward Elric busca la manera de recuperar el cuerpo de su hermano, el Gobierno y unos extraños monstruos los vigilan de cerca. Película original de Netflix, estreno el 19 de febrero.Mudo: En un futuro cercano, en Berlín, un hombre mudo con un pasado violento, deberá enfrentarse al hampa mientras busca a su novia desaparecida. Película original de Netflix, estreno el 23 de febrero.Verónica: En Madrid, en el año 1991, después de una sesión de espiritismo, Verónica se queda con sus hermanos menores y siente que una presencia maligna está en su casa. Estreno en Netflix el 25 de febrero.La chica danesa: Una pareja de artistas daneses pone a prueba su amor incondicional tras la impensada decisión del esposo de hacer la transición hacia una nueva vida como mujer. Estreno en Netflix el 27 de febrero.Documentales y especialesBefore the Flood: Leonardo DiCaprio viaja por el mundo para investigar las consecuencias del calentamiento global generado por el hombre y las medidas que se toman para revertirlo. Estreno en Netflix el 1º de febrero.Coach Snoop: Temporada 1: Motivado por su propia experiencia, Snoop Dogg funda una liga juvenil de fútbol americano para mantener a los jóvenes lejos de los problemas y enfocados en el futuro. Especial original de Netflix, estreno el 2 de febrero.Fred Armisen: Standup For Drummers: En vivo desde San Francisco, el cómico Fred Armisen expone y demuestra sus teorías sobre géneros musicales, la vida del baterista y acentos regionales, entre otros temas. Especial de comedia original de Netflix, estreno el 6 de febrero.Seeing Allred: Explora la faceta pública y privada de la abogada feminista y agitadora Gloria Allred, que enfrentó a las figuras políticas y empresariales más poderosas del mundo. Documental original de Netflix, estreno el 9 de febrero.Bugs: Un equipo de chefs e investigadores se embarcan en una aventura gastronómica alrededor del mundo para descubrir los beneficios de los insectos como fuente alimentaria. Estreno en Netflix el 20 de febrero.Ugly Delicious: Temporada 1: David Chang y Peter Meehan descubren la mejor comida del mundo al visitar ciudades remotas y aprenden cómo la cultura local afecta la gastronomía. Especial original de Netflix, estreno el 23 de febrero.KidsElena de Ávalor: Temporada 1: La princesa Elena es una adolescente que salvó el reino encantado de Ávalor de una hechicera malvada. Ahora deberá esperar a tener la edad suficiente para ser reina. Estreno en Netflix el 1º de febrero.Las Chicas Superpoderosas: Temporada 1: “Azúcar, flores y muchos colores” están de vuelta para salvar su ciudad de los chicos malos en el regreso de este clásico animado. Estreno en Netflix el 1º de febrero.Spike Team: Temporada 1: Una mujer inescrupulosa controla una ciudad en la que no se pueden practicar deportes. Seis chicas se enfrentarán a su equipo de voleibol para que cambie de opinión. Estreno en Netflix el 1º de febrero.Luna Petunia: De vuelta en Amazia: Temporada 1: Luna Petunia regresa al mágico reino de Amazia, donde reúne más recuerdos con viejos amigos y conoce a un nuevo compañero del Imperio Animal. Serie original de Netflix, estreno el 2 de febrero.Greenhouse Academy: Temporada 2: Aspen, la nueva estudiante, se interpone entre Hayley y Leo. Max y Jackie investigan la repentina partida de Emma. Brooke cae en las redes de una mala influencia. Serie original de Netflix, estreno el 14 de febrero.DreamWorks Dragones: Carrera al borde: Temporada 6: Descubre más secretos del misterioso Ojo del Dragón y enfrenta a más criaturas en esta nueva temporada de la serie de DreamWorks Animation. Serie original de Netflix, estreno el 16 de febrero.