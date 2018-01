Cepillín quiere dueto con Maluma o Daddy Yankee

(El Universal)

A sus 71 años, el entusiasmo y los proyectos de Ricardo González son bastos. El año pasado lanzó un disco que fue nominado al Grammy Latino y ahora prepara un álbum, cuyo principal género, adelanta, es el rap.



"Es como una oración para que paren los acontecimientos que ocurrieron el año pasado en nuestro país", dijo durante el homenaje que le rindieron por 45 años de carrera en cine, televisión y circo, en las instalaciones de la Lotería Nacional.



En esos terrenos musicales, el payaso Cepillín comentó que tampoco descarta realizar una colaboración al lado de los reggaetoneros Maluma y Daddy Yankee y el puertorriqueño Luis Fonsi.



Estar plasmado en los billetes de la Lotería Nacional es el máximo galardón para los artistas, señala Ricardo González.



De acuerdo con Eugenio Garza Rivapalacio, encargado del despacho de la Dirección General de la Lotería Nacional, el sorteo dedicado al payaso se realizará este 4 de febrero y en cuyos billetes aparece su rostro.



"Si vivieran mis padres estarían orgullosos de mí, ya que cuando era niño sólo se me decía que me dedicara únicamente a la escuela y que no persiguiera mis sueños y, ahora, si pudieran verme, estarían orgullosos de lo que he logrado, así como lo están mi esposa e hijos", expresó Cepillín.



Ricardo González comentó que a lo largo de toda su vida ha tenido tres infartos, de los cuales se ha recuperado favorablemente y que hoy en día está vivo porque así Dios lo quiso, como quiso que estuviera en este momento en donde sería homenajeado y reconocido en algo tan importante.



En la develación de la placa conmemorativa se encontraban Fátima y Axel, dos niños voceadores quienes con su original cántico y tono de voz le externaron: "Cepillín, gracias por tu dedicación y amor".