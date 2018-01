La ANDA no quiere apoyar a Wanda Seux

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) no quiere apoyar a Wanda Seux en su recuperación después del infarto cerebral que tuvo el viernes pasado.



De acuerdo con Rodrigo Fragoso, publirrelacionista de la vedette, han buscado que la asociación apoye a la rehabilitación que tendrá Wanda después de que salga del hospital.



"Nos han dicho que no es una actriz honoraria porque no cumple los requisitos y que no puede tener los derechos que corresponden. Que no ha estado activa y que no ha pagado sus cuotas", explicó Fragoso.



Sin embargo, los amigos de la actriz alegan que en los últimos meses ha estado muy activa. Participaciones en la serie "40 y 20" y el documental de "Bellas de noche" son algunos de los ejemplos que presentan.



Fragoso compartió que en estos días se volverán a reunir con los representantes de la ANDA para lograr algún apoyo. En tanto, Seux se encuentra mejorando en el hospital de Xoco.



Esperan que en los próximos días sea dada de alta. "La convencimos de que se vaya con algunos de nosotros, sus amigos, para cuidarla.



En este momento no estamos pidiendo dinero, no hay ninguna cuenta, como un tal Alfredo Cordero ha dicho. Entre nosotros estamos solventando los pocos medicamentos que nos han pedido y hemos estado al pendiente de sus 18 perros que están en su casa".



La vedette ya recuperó el 90 % de la movilidad de su cuerpo y aún le cuesta hablar con agilidad, pero está mejorando.