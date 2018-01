Afirman que Paco Zea canceló la boda con Sherlyn

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

A pesar de que Sherlyn y Francisco Zea revelaron hace algunos meses que este año contraerían nupcias, una publicación ha dado a conocer que el periodista de 45 años puso fin a su compromiso con la actriz, de 32 años. Por lo que al parecer le cancelaron la boda a la actriz.



De acuerdo al medio, una amiga de la también conductora, confesó que la famosa está muy afectada por la decisión.



"Él le pidió tiempo, ¡le dijo que no estaba preparado! Sher está muy triste; es el cuarto intento que hacen. Ella sueña con ser mamá y él ya no sabe ni lo que quiere", contó.



Pero este no sería el tema más complicado en la relación de Sher y Paco, pues la misma fuente confirmó que las hijas del comunicador también han influido en la decisión de cancelar el compromiso.