'El Burro' Van Rankin se reencuentra con Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Tras 22 años distanciados, Jorge "El Burro" Van Rankin se reencontró con Luis Miguel después de que el productor Miguel Alemán lo invitara a participar en la serie sobre la vida del cantante.



En el programa "Hoy", el conductor relató el encuentro en Acapulco y mostró una fotografía en la que ambos aparecen juntos.



"Me fui a Acapulco, iba nervioso, me bajo del carro, me voy acercando, lo veo, un abrazo como de dos minutos y beso", contó Jorge a sus compañeros del programa.



Van Rankin confesó que le tomó por sorpresa dicha invitación, y no sabía cómo sería volver a ver Luis Miguel después de tantos años sin hablarse.



"Le dije: '¿Ya me vas a perdonar?' y él sólo sonrió", contó el conductor, además, dijo que Luis Miguel le autorizó mostrar la foto en el programa.



Ante las preguntas de sus compañeros, Van Rankin se limitó a decir que vio muy bien al cantante "súper sencillo".



También reveló que el contacto con el "Sol" es a través de mensajes de texto, ya que no usa WhatsApp.