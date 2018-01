Scott Baio niega vehementemente abuso a actriz menor de edad

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Scott Baio niega vehementemente haber abusado de una actriz de "Charles in Charge" menor de edad. Dice que ella fue quien lo sedujo cuando tenía 18 años y era legalmente una adulta.



El martes, Nicole Eggert, en el programa "Megyn Kelly Today", dijo que Baio comenzó a acosarla cuando tenía 14 años y que tuvieron coito sexual cuando ella tenía 17. La edad de consentimiento para tener relaciones sexuales legalmente en California es de 18 años. Baio le lleva más de 11 años a Eggert.



Baio dijo el miércoles en el programa de ABC "Good Morning America" que los "alegatos falsos" en su contra "tienen que parar" por el bien de su esposa y de su hija de 10 años.



Dijo que su hija "no necesita estar oyendo sobre esto de sus amigos en la escuela".



Baio señaló que el abuso habría sido "absolutamente imposible" en un plató lleno de profesores, familiares, miembros del equipo y productores.



Durante un encuentro consensual cuando ya era mayor de edad, Eggert le dijo que quería que fuera "su primera" pareja sexual, dijo Baio.



Baio dijo que siguieron siendo amigos después de eso y recordó a Eggert como una "chica talentosa. La pasábamos de maravilla en el plató. ... Todo el mundo se llevaba bien".



Sin embargo, agregó que Eggert "inventa" cosas, y que él no es "la primera persona" que se convierte en su objetivo.



Durante el programa le preguntaron sobre las declaración de Eggert de que está explorando opciones legales y considerando presentar una denuncia policial.



"¿Por qué tendría que preocuparme por algo que no hice?", dijo. "En lugar de llevar tu caso a las redes sociales, ... ¿por qué no hacerlo a través de los canales apropiados?"



Baio volvió a la luz pública como un vocal simpatizante del entonces candidato presidencial Donald Trump, hablando incluso en la Convención Nacional Republicana de 2016.