Jay-Z y Beyoncé exponen infidelidad en video

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ya no es secreto que Beyoncé y Jay-Z utilizan su música como instrumento para hacer catarsis respecto a sus vaivenes personales.



De hecho, Lemonade, el aclamado álbum de la artista, contaba con varios himnos sobre el empoderamiento femenino en respuesta a los engaños de los hombres. En canciones como "Pray You Catch Me", "Hold Up" y "Sorry", la ex Destiny's Child cometía sincericidio con letras detallistas respecto a los deslices del rapero, quien recientemente admitió haberle sido inel a su mujer