Compartirá Paola Núñez serie con Pierce Brosnan

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando la actriz tecatense Paola Núñez vio por vez primera a Pierce Brosnan, el famoso James Bond, no podía creer que iba a trabajar a su lado en la serie "The Son"; ahora, en la grabación de la segunda temporada, se pondrá al tú por tú con el actor en la nueva trama.



La actriz cierra el 2017 bien posicionada en esta producción americana producida por el canal estadounidense AMC, que tendrá una nueva entrega con más drama para el 2018.



"He sido adicta a las series americanas y crecí viendo estas", dijo la actriz de 39 años en entrevista telefónica desde Austin, Texas, donde graba la segunda temporada de “The Son”.



"Cuando llegué a Los Ángeles estaban ‘Breaking Bad’ y ‘Walking Dead’ y mis sueños eran trabajar con AMC o HBO y cuando me llegó esta oferta de estar en una serie con AMC no me lo podía creer".



La mexicana tiene tres años buscando suerte en Hollywood.



"En el primer año hice audiciones y en el segundo llegó ‘The Son’ a mi vida. Hicimos la primer temporada el año pasado, se estrenó en abril. Es un gran momento para los mexicanos".



Las puertas del mercado se han abierto para las nuevas generaciones que han alcanzado personajes importantes en producciones para la televisión.



"Mi papel en ‘The Son’ es uno de los protagónicos. Estamos viendo a actrices como Karla Souza y Natalia Córdoba que también tienen personajes protagónicos. Nunca se había visto en la televisión norteamericana algo así", sostuvo.



En la producción de diez episodios se explora la ascensión al poder de la familia McCullough en el negocio petrolero, una de las más poderosas y ricas de Texas, a principios del siglo XX.



La historia muestra a Eli McCullough (Brosnan), el carismático patriarca que pasa de la inocencia más bondadosa hasta la violencia más calculadora.



Su hijo mayor, Pete (Henry Garrett), ha crecido a la sombra de su padre y lucha por hacerlo sentir orgulloso; su amor es el personaje de Núñez.



Al hablar de la segunda temporada, la actriz informó que ahora viene la venganza de María García contra Eli McCollough (Pierce Brosnan).



"Ha sido padrísima la experiencia de trabajar con Pierce, sobre todo en esta temporada. Yo trato de destruirlo y él trata de destruirme a mí".



Ahora la historia la coloca frente a frente con el actor, por eso ella, que trabajó en “Amor en custodia”, “Mientras haya vida” y “Pasión morena”, está que no se la cree.



"Es un gran ser humano, un caballero y gran colega.



“La primera vez que lo vi dije: '¡Dios mío, James Bond!', pero después, al estar trabajando con él, está padrísimo.



"Hablas con él y te das cuenta que no importa qué tan exitoso seas como actor, no importa la fama o la percepción de la gente tenga sobre ti, ni que hayas interpretado al agente secreto más importante de la historia del cine, porque siempre vamos a ser igual de inseguros y vamos a estar nerviosos (con los personajes)".



La actriz comentó esto por una experiencia que le compartió Brosnan.



"Él nos platica que estaba tan nervioso que no podía decir la famosa frase de: 'Bond, James Bond'. Entonces, uno dice: 'Si Pierce Brosnan se pone nervioso, quiere decir que yo siempre me voy a poner nerviosa como actriz'", compartió Paola.