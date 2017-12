Catástrofes del 2017

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El 2017 está a pocos días de finalizar, y por ello, se hace un recuento de lo más impactante de este año. Desde los discos más vendidos, hasta las películas más taquilleras, sitios especializados en cine y en farándula se encarga de enlistar, según sus datos, lo mejor de lo mejor. Sin embargo, dicen que de los errores se aprende y por ello también se realizan tops de lo que menos gustó de este año; en este caso, las peores películas del 2017.



La revista Variety tuvo la oportunidad de elegir sus 10 peores títulos, pero es la lista de The Hollywood Reporter con la que los internautas y cinéfilos se identificaron más, pues sus críticos lograron dar el tino de cuáles fueron los filmes que menos convencieron en las salas de cine.



A continuación te presentamos las 10 peores películas del 2017, según la lista de The Hollywood Reporter.



1. “Nine Eleven”



La película de Martin Guigui, protagonizada por Charlie Sheen, encabeza la lista de “The Hollywood Reporter”. La historia se centra en cinco personas que quedan atrapadas en los elevadores de las Torres Gemelas durante el atentado del 11 de septiembre.



2. “Valerian y la ciudad de los mil planetas”



Pese a los efectos especiales del filme de ciencia ficción de Luc Besson, muchos críticos consideran esta una de las peores películas del año, que incluso sitios como Rotten Tomatoes le dio 49% de calificación.



3. “The Book of Henry”



El tercer puesto lo ocupa la película de Colin Trevorrow, protagonizada por Naomi Watts, Maddie Ziengler, Jacob Tremblay y Jaeden Lieberher. La historia no logró conmover a la crítica que en varios sitios especializados de cines le dieron calificaciones por debajo del 25%.



4. “Geotormenta”



Aunque recaudó más de 182 millones de dólares y recuperó su inversión, la película de Dean Devlin protagonizada por Gerald Butler (y que contó con la participación de Eugenio Derbez) ocupa el cuarto lugar de la lista de The Hollywood Reporter.



5. “La Momia”



Siendo de los remakes más esperados por tratarse de la franquicia “The Mummy” de aventura-horror, la película dirigida por Alex Kurtzman decepcionó al público general, sin importar que estuviese protagonizada por Tom Cruise.



6. “El muñeco de nieve”



Basado en la novela policiaca de Jo Nesbo, este filme de horror que era uno de los más esperados del año, fue la decepción del otoño del 2017.



7. “Liga de la justicia”



Una de las mayores decepciones de la crítica fue “Liga de la Justicia”, pues se creyó que este filme podría igualar el éxito de “Wonder Woman” (también estrenada este año).



8. “Baywatch”



Recaudó el doble de su inversión. Sin embargo, “Baywatch”, película de comedia y acción que se basa en la serie del mismo nombre, recibió calificaciones muy bajas de sitios como Rotten Tomatoes, Metracritic e IMDb.



9. “La reina del desierto”



El filme narra la vida y obra de Gertrude Bell, escritora, exploradora y arqueóloga famosa por su colaboración con el Imperio Británico a principios del siglo XX. La actuación de Nicole Kidman y la dirección y guión de Werner Herzog catapultaron al filme en el noveno lugar de la lista.



10. “Home Again”



Pese al éxito de Reese Witherspoon como actriz, la comedia romántica de Hallie Meyers-Shyer es considerada una de las peores del 2017.