Documental de Reynolds y Fisher será transmitido por HBO

NUEVA YORK(AP )

Las muertes de la actriz y escritora Carrie Fisher y de su madre, la leyenda de Hollywood Debbie Reynolds, en días sucesivos esta semana le han dado un peso mayor a un documental de HBO sobre su relación que será estrenado próximamente.



El filme, "Bright Lights: Starring Debbie Reynolds and Carrie Fisher", será estrenado el 7 de enero por el canal de cable.



"Bright Lights" fue presentado este año en festivales de cine en Nueva York y en Cannes. Fue realizado por la pareja de cineastas neoyorkinos Fisher Stevens y Alexis Bloom. Un representante dijo el jueves que no estaban disponibles para entrevistas.



Fisher murió el martes a los 60 años tras sentirse mal a bordo de un avión la semana pasada. Su madre de 84 años fue llevada de emergencia al hospital y murió al día siguiente.



"Dijo 'quiero estar con Carrie''', señaló el hijo de Reynolds, Todd Fisher, a The Associated Press. "Y después murió".



En sus presentaciones en los festivales los cineastas describieron el proyecto como una idea original de Fisher. Su madre iba a ofrecer sus últimos espectáculos en Las Vegas hace dos años, cuando tenía 82, y Fisher quería documentarlos.



"Bright Lights" se volvió un examen a las vidas de las dos mujeres, que estuvieron distanciadas casi una década, y en sus últimos años fueron vecinas en un conjunto residencial en Beverly Hills, California. "Su adorable interdependencia parce indestructible", escribió el Hollywood Reporter en una reseña.



Fisher seguía enfrentando la enfermedad mental que abordó en algunos de sus libros más memorables a través de los años, y ambas mujeres estaban ante la fragilidad cada vez mayor de Reynolds. Una parte importante de la película trata de si Reynolds podría estar suficientemente bien para recibir un premio a la trayectoria.



"El eje sobre el cual iba la película era su relación y su amor, a pesar de que la industria de los espectáculos deforma lo mejor de la gente y deforma las mejores relaciones y estoy seguro de que ellas estarían de acuerdo en que deformó a su familia", dijo Bloom a The Los Angeles Times a finales de este año. "Pero en medio de todo está el amor, y eso no cambia".



Fisher y los cineastas dijeron que en un principio fue difícil para Reynolds acostumbrarse a la idea de un documental sobre sus vidas. Se sentía cómoda ante las cámaras, pero esperaba tener un guion.