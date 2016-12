Muere el papá de la actriz Tara Reid

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tara Reid pasa por un momento bastante difícil, pues su papá ha muerto; la actriz de "American Pie" compartió la noticia en su cuenta de Instagram.Tara subió una linda fotografía junto a su papá Thomas Reid, y le dedicó unas sentidas palabras de despedida: “Hoy he recibido la terrible noticia de que mi padre, Thomas Reid, ha fallecido. Era un hombre lleno de vida, de amor, de sabiduría y fortaleza. No sólo era divertido y tenía buen humor, también fue uno de los mejores contadores de historias que he escuchado. Mi padre fue un gran apoyo, amable, fuerte, y mi héroe. Era mi corazón, mi alma y todo mi mundo. ¡Te amo y te extraño tanto papá! #RIPDADDYREID "Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento.