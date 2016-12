Autopsia a George Michael arroja resultados "inconclusos"

LONDRES (AP )

Foto: CORDON PRESS

Llevan flores a la estrella del cantante. Foto: EFE

Foto: EFE

Una autopsia inicial a George Michael ha arrojado resultados "inconclusos" y se realizarán más pruebas para establecer la causa de su muerte, señaló la policía.Los resultados de las pruebas adicionales no se podrán conocer hasta dentro de varias semanas, agregó la policía de Thames Valley.La muerte de Michael el día de Navidad será tratada como "inexplicada pero no sospechosa". Este es un indicador de que la policía no encontró evidencias de algún delito.El mánager del músico de 53 años dijo que Michael murió por una aparente insuficiencia cardiaca en su casa de campo.Las pruebas post mortem le fueron realizadas el jueves.