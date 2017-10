'House of Cards' terminará en la sexta temporada

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En medio de la polémica que enfrenta el actor Kevin Spacey, ahora se anuncia que “House of Cards”, la serie que protagoniza, llegará a su final en la sexta temporada.



De acuerdo con “The Hollywood Reporter”, el drama político que le dio gran impulso a Netix tendrá 13 episodios en su última temporada y se estrenarán el próximo año.



Actualmente, la serie se encuentra ya en la producción de su última temporada y el anuncio del fin llega justo cuando Spacey es objeto de una polémica, pues el actor Anthony Rapp lo acusó de haberlo acosado sexualmente cuando sólo tenía 14 años. Spacey se refirió al asunto y dijo que no recordaba el incidente, aunque se disculpó con Rapp.



Además aprovechó para hablar abiertamente de su homosexualidad, acción que le trajo severas críticas en Hollywood.



Spacey alcanzó gran popularidad en “House of Cards” gracias a su papel de Frank Underwood. La serie ha estado nominada a 46 premios Emmy, de los cuales ha ganado seis.