Consuelan a Burgos por muerte de Karla, la "Lavandera"

Óscar Burgos, le dedicó la noche del jueves su show a Karla Luna, a quien conoció cuando era “la chica del clima” y que falleció a causa del cáncer.



Horas después de que se diera a conocer la noticia del fallecimiento de la actriz, Burgos ofreció su espectáculo teatral y al final se dirigió al público para decir: “Cuando la conocí me gustó su forma de trabajar, le hice un personaje bonito que la llevó a los cuernos de la luna y hoy está en el cielo”.



Karla Luna efectivamente se hizo famosa por ser una de Las Lavanderas. Falleció la noche del jueves, después de una larga batalla contra el cáncer.



Burgos, además de su amigo, fue esposo de Karla Panini, la otra Lavandera y que se separó de él para convertirse en pareja de la propia Karla Luna.



Burgos, durante su dedicatoria, señaló: “Su compañerismo, su fuerza para vivir, su honestidad con nosotros, todo eso nos deja Karla Luna”.



Los mensajes de Luna en su red social le dan la razón ya que mantuvo la buena actitud hasta el final. En su último mensaje agradeció un día más de vida y destacó lo importante de la fe para afrontar los problemas.



“Cada día cuenta para todos, cada día debe ser especial y sumar par todos”. El mensaje continúa: “Dios no nos abandona jamás, hay que creer en él, su palabra y sus promesas, la fe es lo más importante, no podemos perderla porque el vacío entra con muchas cosas oscuras que en nada nos ayudarán a salir del tormento o prueba que estemos pasando”.



“No permitas lo que no es para ti. No temas. Ten fe. Y créele a él, créele a Dios, cree en Jesús. Yo sí creo y ¿saben? Me siento bien y sé que mi milagro pronto llegará. Creamos con él. Los amo, gracias por sus oraciones y aquí sigo luchando y agradeciendo por un día más”, finalizó.



“Mi corazón se llena de tristeza y dolor, se fue una de mis hijas consentidas de la comedia, descansa en paz Lunita”, escribió Oscar Burgos en Twitter.



El mensaje provocó mil 500 retuits y 8 mil “me gusta”, además de cientos de comentarios en los que le daban el pésame y compartían su dolor.



“Te vamos a extrañar, pronto te alcanzamos”, escribió Poncho de Nigris.