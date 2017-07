Giovanni, Vela y compañía ya son de película

GUANAJUATO(SUN)

La aventura de la selección mexicana de futbol sub 17, campeona del mundo en 2005, ya está lista para salir en cines.



Lourdes Deschamps, productora del filme titulada "Campeones", e inspirada en el equipo del que salieron Carlos Vela y Giovanni Dos Santos, informó que sería este año su estreno comercial.



"Vamos a ver las historias de cinco jugadores, no vamos a decir de quiénes (en la vida real), pero está desde el muchacho que tiene pocas posibilidades y debe salir de una circunstancia difícil y está también la del entrenador, es una película inspirada en los hechos reales", subrayó.



"Sólo estamos esperando fecha, es este año, pero aún (la distribuidora) no dice cuándo", agrega.



Entre quienes interpretan a los jugadores se encuentran Michael Ronda ("Como dice el dicho"), Benny Emmanuel ("La CQ") y Harold Azuara ("El color de la pasión"), siendo Arturo Carmona quien da vida al entrenador del equipo.



El campeonato del 2005 es considerada histórico para el futbol mexicano, pues fue la primera vez que se obtuvo un título mundial en la disciplina. Vela juega actualmente en España y Dos Santos en la liga de Estados Unidos; Efraín Juárez probó suerte en Inglaterra y fue quien en un partido portaba el apellido de su madre por una rara equivocación federativa.



Campeones se filmó en 2014 teniendo locaciones en Tlaxcala.



"Es la historia de este camino al éxito de un grupo de deportistas y seres humanos, una historia inspirada en el hecho, no es el hecho en sí.



"No es que nos van a decir cómo jugar, sino que cuenta la historia de futbolistas, lo emocional, aquellos obstáculos que hubo que vencer en algunos casos", detalla Deschamps.



La productora tiene en su filmografía tras la cámara a "Villa, itinerario de una pasión" y "Como tú me has deseado"; como actriz destacan Cero en conducta y Mujer, casos de la vida real.



Campeones se suma a una pequeña lista de producciones futboleras entre las que se encuentran "El sueño de Iván", con Ana Claudia Talancón y Demián Bichir, "Rudo y cursi", protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna y la añeja "El futbolista fenómeno", encabezada por Adalberto Martínez "Resortes". Deschamps informa que ya prepara una comedia sobre la lucha libre, apenas en "pañales".