Los famosos más guapos según la ciencia

Varios son los galanes en el mundo de la farándula, y aunque en gustos se rompen géneros, recientemente se dieron a conocer algunos de los hombres más guapos del mundo según la ciencia.



De acuerdo a información del portal E!Online, el Centro de Cosmética Avanzada Facial y Cirugía Plástica usó la famosa Proporción de Oro (medidas de estructuras faciales que comprueban la simetría) para descubrir qué celebridades masculinas son las más atractivas de acuerdo a la ciencia.



El que encabeza la lista es el actor George Clooney, le sigue el estadounidense Bradley Cooper y en tercer lugar el famoso ex de Angelina Jolie, Brad Pitt; el cuarto sitio lo ocupa el cantante Harry Styles.



Llama la atención que Styles, ex integrante de One Direction se encuentre en este sitio de la lista, y es que el cantante sobresalió con dos de los atributos más deseados por todos, además de que posee los ojos y el mentón más atractivo del mundo.



Will Smith, Ryan Gosling, Zayn Malik y David Beckham también integran la lista, Gosling con la nariz más atractiva y Beckham con la forma más perfecta.