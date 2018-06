Shanik Berman apaga 14 velitas en la radio

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Shanik en Fórmula está de festejo, cumpliendo 14 años. Su programa ha pasado por varias complicaciones, una de ellas fue el recorte de personal. "Es el que más me ha pegado a lo largo de estos años, y de sueldo, pero gracias a Dios sólo fue una mala racha y aquí estamos en un aniversario más", dice.



Con las diferentes plataformas digitales, hoy es muy difícil que un programa prospere, si la audiencia no la acepta o bien no genera el rating esperado.



Por eso la periodista y conductora externa que cumplir 14 años de programa se escuchan fáciles pero que en realidad no lo son. "Quiero agradecer a nuestros jefes, a todo el equipo que hace posible día a día Shanik en Fórmula, desde maquillistas, diseño, staff, audio.



Pero sobre todo quiero agradecer al público, que sin ellos este programa no sería posible, cada uno son parte de esta familia y así será por muchos años más", añadió.



Su compañera de trabajo Ana Luz Salazar dijo que se siente muy honrada por trabajar con ella, porque siempre la ha admirado como mujer, como periodista, y como amiga. Destaca que lo que más le gusta de ella es su personalidad.



Shanik Berman es una mujer líder en el mundo del espectáculo, ha participado en diferentes programas de Televisa, forma parte del equipo de Hoy y sigue cosechando éxitos en Grupo Fórmula.



Berman externó que está muy contenta, agradecida y feliz de cumplir 14 años con su programa. Se siente muy afortunada porque la audiencia la ha seguido y aguantado por tanto tiempo. Durante la grabación de Shanik en Fórmula, la periodista y conductora recibió la llamada del cantante Juan Solo, quien la felicitó y le agradeció.



Shanik recibió un reconocimiento a la excelencia por su trayectoria dentro del espectáculo, otorgado por Círculo Nacional de Periodistas.