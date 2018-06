"Hoy ya me voy amor" con Kany García

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En el 2008, Kany García revolucionó las radios de México con su éxito "Hoy ya me voy amor" que la hizo acreedora de sus dos primeros Premios Grammys. Tras conmover a sus fans con temas musicales como "Para volver a amar" y "Esta soledad", la cantautora puertorriqueña visita la ciudad de Hermosillo para presentar su quinto álbum de estudio titulado "Soy yo" la cual contiene 11 canciones escritas por ella misma; entre ellas dos colaboraciones musicales.



"Es mi quinto álbum de estudio llamado ‘Soy yo’, que tiene 11 canciones inéditas; dos de ellas son colaboraciones con Melendi y Residente, a quien conocimos en Calle 13. Me da mucho gusto traer a México un álbum que tiene mucha versatilidad en cuanto a sonido y que la gente encontrará cosas muy interesantes, desde baladas, reggae, trova, acústico y algo de pop", dijo Kany en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Es un disco para mí, muy personal, con lo que cuento las canciones. No necesariamente son histoiras vividas por mí, pero sí mi forma de ver ciertas cosas. Es mi manera también de ver la vida en cuanto a problemas sociales y que es mi manera de decir cosas que creo que son importantes. Es muy fácil de defender este disco porque responde muy bien a esa autoevaluación e introspección a la hora de escribir las canciones", continuó.



Kany compartió que para la realización de este disco se tomó un año de pausa para concentrarse debidamente en la composición de las canciones.



"Fue un año completo de paralizar todo para escribir tod. Hice tachones y borrones en mis composiciones. En cuanto a musicalidad no quería repeticiones. Habían canciones que eran muy hermana a otro en cuanto a sonido y de las 30 que escribí, escogí 11 en las cuales creía firmemente en cuanto a congruencia de letra como en variedad", comentó.



Una canción sobre equidad de género



Preocupada por algunos temas de peso social que son tópicos en la actualidad, Kany, junto al ex vocalista de Calle 13, Residente, lanzaro una divertida pero poderosa canción para hablar sobre la equidad de género en la sociedad.



"Fue muy divertido componer ‘Banana Papaya. La canción habla de la equidad de género que es un tema muy actual y sobre cómo la mujer no está en una situación igualitaria que el hombre en varios aspectos. Es una canción que la idea era llegar a todo tipo de público y hacerlo con toque divertido. Sino, hubiera buscado a un cantautor más serio, pero no hubieramos llegado a la masa que queremos. Atraemos a la gente y una vez capturados, hablamos de lo que es importante hablar", destacó.



La cantante finaliza con la posibildad de que en octubre se anuncie un próximo concierto en Hermosillo.



"En octubre regreso a México para hablar sobre traer conciertos a este País. En ese mes anunciaremos cuáles serán las ciudades donde nos presentaremos. Esperamos que Hermosillo esté ahí. La idea de venir acá era poder explorar el lugar para poder ver dónde podríamos ofrecerles una presentación", finalizó.